Τα τροπικά δάση δεν «αναπνέουν» πια – Ερευνα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

Τα τροπικά δάση της Αυστραλίας έγιναν τα πρώτα σε παγκόσμιο επίπεδο, που εκπέμπουν περισσότερο άνθρακα απ’ όσο απορροφούν, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που συνδέει το φαινόμενο αυτό με την κλιματική αλλαγή. Τα τροπικά δάση θεωρούνταν μέχρι σήμερα «δεξαμενές άνθρακα», δηλαδή οικοσυστήματα που απορροφούν περισσότερες εκπομπές από όσες παράγουν, καθώς η ανάπτυξη νέων δέντρων αντισταθμίζει τον άνθρακα που απελευθερώνουν τα παλιά ή τα νεκρά.

Όμως, έρευνα που βασίστηκε σε δεδομένα από τα δάση του Κουίνσλαντ διαπίστωσε ότι οι ακραίες θερμοκρασίες προκαλούν περισσότερους θανάτους δέντρων απ’ ό,τι νέες φυτεύσεις. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, προειδοποιεί ότι τα ευρήματα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στους παγκόσμιους στόχους μείωσης εκπομπών, καθώς βασίζονται εν μέρει στην ικανότητα οικοσυστημάτων – όπως τα τροπικά δάση – να απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα.

«Τα τρέχοντα μοντέλα ενδέχεται να υπερεκτιμούν την ικανότητα των τροπικών δασών να αντισταθμίζουν τις εκπομπές από τα ορυκτά καύσιμα», αναφέρει η Δρ. Χάνα Κάρλ από το Πανεπιστήμιο Western Sydney, επικεφαλής της μελέτης.

Αυστραλιανά τροπικά δάση: Από αποθήκες άνθρακα σε πηγές εκπομπών

Η έρευνα διαπίστωσε ότι καθώς τα νέα δέντρα μειώνονται, οι κορμοί και τα κλαδιά των νεκρών δέντρων – γνωστά ως «woody biomass», για τουλάχιστον 25 χρόνια έχουν καταλήξει να εκπέμπουν άνθρακα αντί να τον απορροφούν.

«Τα δάση συμβάλλουν στη μείωση των χειρότερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, απορροφώντας μέρος του διοξειδίου του άνθρακα, που προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων», ανέφερε η Κάρλ. «Η έρευνά μας όμως δείχνει ότι αυτή η ικανότητα βρίσκεται υπό απειλή». Η ίδια πρόσθεσε ότι η αύξηση των θανάτων δέντρων τις τελευταίες δεκαετίες οφείλεται στην άνοδο των ακραίων θερμοκρασιών, στη μειωμένη υγρασία της ατμόσφαιρας και στις παρατεταμένες ξηρασίες.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.newmoney.gr πατώντας ΕΔΩ