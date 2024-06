Θετικός ο απολογισμός του Πανελλήνιου Αναπτυξιακού Τουρνουά πάλης Αριστόδημος στη Μεσσήνη

Η Κυριακάτικη διοργάνωση του Αριστόδημου στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και αρκετές διακρίσεις. Το τουρνουά ήταν αφιερωμένο στην Ολυμπιακή Ημέρα 2024 και πρόθεση των διοργανωτών είναι να γίνει το άθλημα της πάλης στην άμμο, Ολυμπιακό άθλημα και με σύνθημα “Beach wrestling should be an Olympic sport”.