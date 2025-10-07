thyellafc.gr: Η Θύελλα Πατρών παρουσιάζει τη νέα της ψηφιακή εμπειρία

Η Α.Π.Σ. Θύελλα Πατρών προχωρά σε ένα ακόμη βήμα εκσυγχρονισμού, καθιστώντας την επίσημη ιστοσελίδα της, thyellafc.gr, πλήρως συμβατή με την τεχνολογία PWA (Progressive Web App).



Με τη νέα αυτή δυνατότητα, οι φίλοι της ομάδας μπορούν πλέον να εγκαταστήσουν το site σαν εφαρμογή στο κινητό ή το tablet τους, αποκτώντας άμεση και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα νέα, το πρόγραμμα αγώνων, τα αποτελέσματα και κάθε ενημέρωση που αφορά τη Θύελλα Πατρών.

Η εγκατάσταση είναι απλή:

Οι χρήστες αρκεί να επισκεφθούν το thyellafc.gr μέσω του browser τους (Chrome, Safari).

Στη συνέχεια, επιλέγουν «Προσθήκη στην αρχική οθόνη» (Add to Home Screen).

Η εφαρμογή εγκαθίσταται άμεσα και λειτουργεί όπως κάθε άλλη app, με δυνατότητα offline περιήγησης και άμεσες ειδοποιήσεις.

Η Θύελλα Πατρών, μία από τις ιστορικότερες ομάδες της πόλης, συνεχίζει να εξελίσσεται τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων, επενδύοντας στην τεχνολογία και στην καλύτερη επικοινωνία με τους φιλάθλους της.

Η υλοποίηση της νέας ψηφιακής εμπειρίας πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της Netics Κοιν.Σ.Επ. – www.netics.gr, η οποία ανέλαβε την τεχνική ανάπτυξη και ενσωμάτωση της PWA τεχνολογίας στο site της ομάδας.