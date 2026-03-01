Τι αποκαλύπτει το σημερινό DNA για τη σεξουαλική ζωή των Νεάντερταλ

Οι άνδρες Νεάντερταλ και οι γυναίκες Homo Sapiens είχαν την έντονη τάση να ζευγαρώνουν, υποστηρίζει επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε από την επιθεώρηση Science, μια συνήθεια η οποία επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα την εξέλιξη του ανθρώπινου γονιδιώματος.

Το 2010, επιστήμονες αποκρυπτογράφησαν το γονιδίωμα του ανθρώπου του Νεάντερταλ στο DNA, σε μια μείζονα μελέτη που επιβεβαίωσε ότι οι Homo Sapiens και οι Νεάντερταλ είχαν πράγματι διασταυρωθεί.

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που ζουν σήμερα φέρουν μερικά θραύσματα του DNA αυτού του εξαφανισμένου είδους, κληρονομημένα από την επιμειξία που υπήρξε μεταξύ των δύο ειδών.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι δύο ομάδες είναι απόγονοι ενός πληθυσμού εγκατεστημένου πριν από μερικά εκατομμύρια χρόνια στην Αφρική. Με το πέρασμα εκατοντάδων χιλιετιών, οι ανθρώπινες μεταναστεύεις επέφεραν επιμειξίες μεταξύ των δύο ομάδων.

Εντούτοις οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν λίγο ή καθόλου DNA των Νεάντερταλ στο χρωμόσωμα Χ, το ένα από τα δύο ανθρώπινα χρωμοσώματα που καθορίζουν το φύλο του εμβρύου.

Υποθέταμε πως αυτό ήταν αποτέλεσμα της φυσικής επιλογής. Ομως μια νέα μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, δείχνει ότι το φαινόμενο αυτό είναι στην πραγματικότητα αποτέλεσμα «προτιμήσεων στην αναπαραγωγή».

Η ομάδα ανέλυσε DNA του σύγχρονου ανθρώπου που υπήρχε σε έναν άνθρωπο του Νεάντερταλ και διαπίστωσε ότι ήταν ιδιαίτερα άφθονο στο χρωμόσωμα Χ, ακριβώς το αντίθετο αυτού που είχε παρατηρηθεί στον σύγχρονο άνθρωπο.

Το αποτέλεσμα αυτό τους επέτρεψε να απορρίψουν την ιδέα περί αναπαραγωγικής ασυμβατότητας μεταξύ των ειδών.

Αντιθέτως, η γενετική ροή «υπήρξε κυρίως μεταξύ των αρσενικών Νεάντερταλ και των θηλυκών ανατομικά σύγχρονων ανθρώπων», εξηγεί ο Αλεξάντερ Πλατ, ο κύριος ερευνητής της μελέτης.

Δεδομένου ότι οι γυναίκες διαθέτουν δύο χρωμοσώματα Χ και οι άνδρες μόνο ένα, τότε, αν οι αρσενικοί Νεάντερταλ και οι θηλυκοί σύγχρονοι άνθρωποι ζευγάρωναν πιο συχνά, περισσότερα χρωμοσώματα Χ σύγχρονου ανθρώπου θα διείσδυαν στη γενετική δεξαμενή των Νεάντερταλ και λιγότερα χρωμοσώματα Χ των Νεάντερταλ θα βρίσκονταν στους πληθυσμούς του σύγχρονου ανθρώπου.

Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι, ωστόσο αυτές οι αρχαίες πρακτικές ζευγαρώματος «προσφέρουν την απλούστερη εξήγηση», υποστηρίζει ο Αλεξάντερ Πλατ.

Παραμένει ωστόσο ανεξήγητο το γιατί: οι άνδρες Νεάντερταλ και οι γυναίκες Homo sapiens μπορεί να είχαν σχέσεις κατόπιν επιλογής, διά της βίας ή με εξαναγκασμό.

