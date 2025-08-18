Τελευταία Νέα
Τι αποκαλύπτουν νέοι ευρωπαϊκοί έλεγχοι για νοθεία και παρατυπίες στο ελαιόλαδο [γράφημα]

Η φήμη του ελαιολάδου ως «υγρού χρυσού» της μεσογειακής διατροφής απειλείται από μια σειρά αποκαλύψεων που φέρνουν στο φως οι ευρωπαϊκές αρχές, με τη νοθεία να συνεχίζει να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές αρχές τροφίμων.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, στοχευμένοι έλεγχοι εντοπίζουν παραπλανητικές ετικέτες, ψευδή στοιχεία προέλευσης και παρουσία επικίνδυνων ουσιών, αποκαλύπτοντας πως η μάχη κατά της νοθείας παραμένει έντονη – ακόμη κι αν τα στατιστικά δείχνουν πως η απάτη δεν είναι τόσο εκτεταμένη όσο φοβούνται οι καταναλωτές. Το ελαιόλαδο παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτο σε απάτες στην Ευρώπη, λόγω της υψηλής του αξίας και του κόστους παραγωγής, το οποίο επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες, παράσιτα και ασθένειες

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 
