Στοπ βάζει η Κομισιόν στα φθηνά δέματα από τρίτες χώρες

Στην κατάργηση της απαλλαγής τελωνειακών δασμών για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ από Temu, Shein και άλλες πλατφόρμες, προωθεί η Κομισιόν, σύμφωνα με την Τζοάνα Ζαβιστόφσκα, διευθύντρια Πολιτικής Λιανικού Εμπορίου στη ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ.

Η ίδια επεσήμανε ότι ο όγκος φθηνών αποστολών από πλατφόρμες τρίτων χωρών όπως είναι οι κινεζικές Temu και Shein, δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των ευρωπαίων εμπόρων και διοχετεύει στην αγορά προϊόντα που συχνά δεν είναι ασφαλή ή δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το 2024 εισέρχονταν στην ΕΕ σχεδόν 8.000 προϊόντα το λεπτό, συνολικής αξίας 4,6 δισ. ευρώ, επιβαρύνοντας τα τελωνεία και τις αρχές εποπτείας.