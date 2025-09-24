Milliyet για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν που ακυρώθηκε: “Υποτροπιάζουσα εμμονή” της Ελλάδας με την Τουρκία

Με ένα αιχμηρό άρθρο γνώμης τοποθετείται η τουρκική εφημερίδα Milliyet στο ζήτημα της ακύρωσης του ραντεβού που είχε προγραμματιστεί μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Το άρθρο, στο οποίο γίνεται αναφορά σε “ελληνική ασθένεια” και “υποτροπιάζουσα εμμονή της Ελλάδας” με την Τουρκία, υπογράφεται από τον Οζάι Σεντίρ [Özay Şendir], πολύ γνωστό αρθρογράφο με γνώση των ελληνοτουρκικών, ενώ έχει προηγηθεί και ρεπορτάζ με μία εξήγηση για τον λόγο που η τουρκική πλευρά ακύρωσε τη συνάντηση.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας, αναφέρεται ότι “σύμφωνα με τουρκικές κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών δεν θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς λόγω της συμμετοχής του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση Αράβων και Μουσουλμάνων ηγετών που διοργάνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη την Τρίτη”. Στο ίδιο ρεπορτάζ, σύμφωνα με πληροφορίες της Milliyet, δίνεται η εξήγηση ότι “το αίτημα για τη συνάντηση Ερντογάν-Μισοτάκη προήλθε από την Αθήνα. Παρά το φορτωμένο πρόγραμμα του προέδρου Ερντογάν υπήρξε συμφωνία για κοινή ανακοίνωση της συνάντησης. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε νωρίτερα τη συνάντηση κατά παράβαση της συμφωνίας αυτής. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η προγραμματισμένη για σήμερα (χθες) συνάντηση αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Άγκυρας”.

Στο άρθρο γνώμης όμως του Σεντίρ οι τόνοι ανεβαίνουν. Ο Τούρκος πολιτικός αρθρογράφος λέει ότι χθες (Τρίτη 23/09) πέρασε τη βάρδιά του απαντώντας σε κλήσεις συναδέλφων από την Αθήνα που ήθελαν να μάθουν τι είχε οδηγήσει στην ακύρωση της συνάντησης. Για τον Σεντίρ “δεν υπάρχει κρίση” αλλά λέει ότι η επιμονή των Ελλήνων δημοσιογράφων δείχνουν “ότι στην Ελλάδα λαμβάνουν χώρα ανθυγιεινές διαδικασίες” διαγιγνώσκοντας “ελληνική ασθένεια”.

Μάλιστα, ο Σεντίρ αποδίδει τον σχολιασμό ότι υπάρχει “ελληνική ασθένεια” όχι στον ίδιο αλλά στον πρώην υπουργό Δημήτρη Αβραμόπουλο που τον αποκαλεί “ένα από τα πιο έμπειρα πρόσωπα στα ελληνοτουρκικά”.

Ο Σεντίρ μεταφέρει παλαιότερη τοποθέτηση του Αβραμόπουλου: “Έχουμε εμμονή. Η αντίληψή μας για τον ρόλο της Τουρκίας διαμορφώνεται από ένα αίσθημα απειλής και φόβου. Η εμμονή μας να βλέπουμε την Τουρκία αποκλειστικά ως απειλή έχει επηρεάσει αρνητικά όχι μόνο τη διεθνή θέση της χώρας αλλά και την ψυχολογία των Ελλήνων πολιτών”.

Ο Τούρκος αρθρογράφος αναφέρεται στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν από την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα με τίτλους όπως “ο Ερντογάν πηγαίνει στον Λευκό Οίκο, αλλά ο Μητσοτάκης δεν λαμβάνει πρόσκληση” ενώ κάνει αναφορά και σε βίντεο που διακινούνται στα κοινωνικά δίκτυα με τον Μητσοτάκη “να προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή του Τραμπ σε διεθνείς συναντήσεις”.

Ο Σεντίρ γράφει ότι “βλέπει υποτροπιάζουσα εμμονή” και ότι εκπλήσσεται. “Η ασθένεια είναι εκεί. Ο Μητσοτάκης φιλοξενήθηκε στον Λευκό Οίκο τον Μάιο του 2022 και του επετράπη να απευθυνθεί στη Γερουσία των ΗΠΑ. Εκείνη την εποχή, ούτε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ούτε ο τουρκικός λαός είχαν παγιδευτεί σε μια υστερία της περί “πρόσκλησης στην Αθήνα, αλλά όχι δική μας”.

Λέει δε, ότι “διπλωματία του Μητσοτάκη μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: “Δώστε μας τα F-35, μην πουλήσετε στην Τουρκία τα F-16”. Και προσθέτει ότι για την Τουρκία υπήρξε τίμημα που ήταν “δύο χρόνια έλλειψης διαλόγου” με τις ΗΠΑ.

Όσο για την αυριανή, (Πέμπτη, 26/09) συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ, ο Σεντίρ λέει ότι “ο ελληνικός λαός μπορεί να είναι σίγουρος, τα ζητήματα που σχετίζονται με την Αθήνα δεν συγκαταλέγονται στις κορυφαίες προτεραιότητες του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο. Έχουμε κρίσιμα ζητήματα όπως η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, ο ισραηλινός επεκτατισμός και ο κίνδυνος συγκρούσεων”.

Στο ίδιο άρθρο σχολιάζεται και η ελληνική ανησυχία για το “τι θα γίνει αν η Τουρκία αποκτήσει το F-35” και χαρακτηρίζεται “περίεργη”.

