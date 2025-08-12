Όσα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ «να στοχεύσουν στον πυρήνα των προβλημάτων και να είναι άμεσα εφαρμόσιμα»- Τι σημείωσε ο Γ. Παναρίτης για τα μέτρα στήριξης και τις δράσεις για τις ΜμΕ (video)

Τα όσα θα ανακοινωθούν δια στόματος Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πρέπει «να στοχεύσουν στον πυρήνα των προβλημάτων και να είναι άμεσα εφαρμόσιμα». Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου της Πελοποννήσου και του επιμελητηρίου Λακωνίας. Ο Γιάννης Παναρίτης τόνισε την αναγκαιότητα να υπάρξουν «προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων… οι οποίες κατά γενική ομολογία είναι το 97% της απασχόλησης στη χώρα», λέγοντας με νόημα πως «όλοι μας θυμούνται προεκλογικά…»

Έθιξε το μείζον ζήτημα αδυναμίας πρόσβασης των επιχειρήσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία λέγοντας πως «Τα προγράμματα έτσι όπως έχουν δομηθεί δεν αφορούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις» αναφέρθηκε ειδικότερα στους αυτοαπασχολούμενους τονίζοντας πως «η πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει». Ο κ. Παναρίτης εστίασε και στον αγροδιατροφικό τομέα καθώς επίσης στο ζήτημα των δασμών που επηρεάζει την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Όπως τόνισε απαιτούνται διορθώσεις σε μια σειρά από προγράμματα τα οποία θα πρέπει να εστιάζουν όχι μόνο στον τριτογενή τομέα αλλά κυρίως στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, κρούοντας παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου για τα επόμενα χρόνια.

Μείζονος σημασίας όπως είπε είναι η μείωση των συντελεστών άμεσης φορολογίας και η κατάργηση του τεκμαρτού, ενώ εξήγησε πως «Εκπονούνται προγράμματα από 500 και 600 χιλιάδες». Με αφορμή, τέλος, στην πρόσφατη παρέμβαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου είπε πως «Θα περιμένω να ακούσω από τον Πρωθυπουργό να εκπονεί προγράμματα για τους νέους, για να παραμείνουν στην ύπαιθρο να καλλιεργήσουν» εξηγώντας πως πρόκειται για τεράστιο πρόβλημα.