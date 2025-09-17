Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Η ελληνική αγορά εργασίας μαστίζεται από ένα παράδοξο που τείνει να παγιωθεί. Οι μισθοί ανεβαίνουν, το μη μισθολογικό κόστος παραμένει υψηλό, το συνολικό κόστος εργασίας αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, αλλά η παραγωγικότητα μένει καθηλωμένη. Το αποτέλεσμα είναι να διογκώνεται το κόστος εργασίας ανά μονάδα. Αυτό αποτελεί βασικό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας σε μια χώρα που προσπαθεί να αναπτυχθεί μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2025 το κόστος εργασίας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 10,1% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Στην υπόλοιπη Ευρωζώνη η αντίστοιχη αύξηση ήταν μόλις 3,6%. οι υψηλότερες αυξήσεις στο ωρομίσθιο για το σύνολο της οικονομίας καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+13,4 %) και την Ουγγαρία (+11,0 %). Δύο ακόμη κράτη μέλη της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση 10 % ή περισσότερο: η Ρουμανία (+10,4 %) και η Εσθονία (+10,3 %) . Οι χαμηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Γαλλία (+1,4 %), τη Δανία (+1,5 %) και τη Μάλτα (+1,9 %).

