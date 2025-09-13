Το ευρώ αλλάζει: Νέα χαρτονομίσματα με έντονο ελληνικό «άρωμα», οριστικό τέλος για το 500ευρο

Τα σημερινά χαρτονομίσματα του ευρώ είναι σχεδιασμένα γύρω από το θέμα «Εποχές και Στυλ», με εικονογραφήσεις κυρίως παραθύρων, θυρών και γεφυρών που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές αρχιτεκτονικές περιόδους της ευρωπαϊκής ιστορίας. Κάθε στοιχείο των υπαρχόντων χαρτονομισμάτων συμβολίζει την επικοινωνία και τη διασύνδεση στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.

Ο αναμενόμενος ανασχεδιασμός δεν αφορά μονάχα την αισθητική. Τα νέα χαρτονομίσματα στοχεύουν να συνδεθούν με τους Ευρωπαίους, να ενσωματώσουν πιο ισχυρά χαρακτηριστικά ασφαλείας και να αντανακλούν τις σύγχρονες ευρωπαϊκές αξίες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πραγματοποίησε δύο γύρους δημόσιας διαβούλευσης στις χώρες της Ευρωζώνης το 2021 και το 2023.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι Ευρωπαίοι θέλουν χαρτονομίσματα που να αντικατοπτρίζουν τον πολιτισμό, τη φύση και την κοινή ταυτότητα – όχι μόνο ιστορικά μνημεία. Με βάση αυτά τα ευρήματα, η ΕΚΤ επέλεξε ως δύο τελικά θέματα υπό εξέταση την «Ευρωπαϊκή κουλτούρα» και τα «Ποτάμια και πουλιά». Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε ότι τα μετρητά παραμένει ζωτικό μέρος της καθημερινότητας στην Ευρώπη: «Είμαστε αφοσιωμένοι στα μετρητά. Ήρθαν για να μείνουν. Γι’ αυτό θέλουμε τα χαρτονομίσματά μας να είναι ακόμη πιο ασφαλή, ανθεκτικά και αντιπροσωπευτικά όλων των Ευρωπαίων».

Ποτάμια και πουλιά – Τι αλλάζει και τι παραμένει

Αν και τα θέματα και τα οπτικά σχέδια θα ανανεωθούν, οι αξίες και η ταυτότητα του ευρώ θα παραμείνουν οι ίδιες. Θα εξακολουθήσουμε να βλέπουμε τις γνωστές ονομαστικές αξίες – 5, 10, 20, 50, 100 και 200 ευρώ – αλλά με σύγχρονα σχέδια που θα αντικατοπτρίζουν τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο.

Η ΕΚΤ συνεργάζεται με επαγγελματίες σχεδιαστές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυκλοφορία των νέων χαρτονομισμάτων αναμένεται γύρω στο 2029, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο για παραγωγή, δοκιμές και ετοιμότητα του κοινού. Οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν το πορτφόλιό τους και τις προτάσεις τους μέσω της επίσημης πλατφόρμας αιτήσεων, η οποία ήταν ανοιχτή μέχρι τον Αύγουστο του 2025.

