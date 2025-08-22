Το Γαλλικό πολεμικό πλοίο “BSAM Seine” στο λιμάνι της Πύλου

Στο λιμάνι της Πύλου κατέπλευσε το πρωινό της Παρασκευής 22 Αυγούστου 2025 το Γαλλικό πολεμικό πλοίο υποστήριξης επιχειρήσεων, “BSAM Seine”.

Το πλοίο θα βρίσκεται στην Πύλο για λίγες ημέρες, στο πλαίσιο ευρύτερης επιχείρησης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πρόκειται για την πρώτη, εδώ και πολλά χρόνια, στάση Γαλλικού πολεμικού πλοίου στην Πύλο και πραγματοποιείται στο πλαίσιο μίας προσπάθειας του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, τα Γαλλικά πολεμικά πλοία να προσεγγίσουν όλο και περισσότερα λιμάνια της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο πλοίο βρέθηκε επίσης τον Απρίλιο του 2025 στο Ναύπλιο.

Στην Πύλο υποδέχθηκε και καλωσόρισε τον κυβερνήτη και το πλήρωμα του “BSAM Seine”, ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας.

Ακόμη στην εθιμοτυπική συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρομπάκης, ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Πύλου Γιώργος Κουφόγιωργας, ο πρόεδρος της Κοινότητας Πύλου Ηλίας Σαρρής, ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΠΝ Γιάννης Πανταζόπουλος και ο Λιμενάρχης Πύλου Χρήστος Μπιμπής.

Ακολούθως αντιπροσωπεία του Γαλλικού πολεμικού πλοίου μετέβη στην πλατεία Τριών Ναυάρχων της Πύλου και κατέθεσε στεφάνια στα μνημεία των ναυάρχων των τριών στόλων της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου, του Δεριγνύ, του Χέυδεν και του Κοδριγκτόν.

Η επίσκεψη του Γαλλικού πολεμικού πλοίου ολοκληρώθηκε με γεύμα που παρατέθηκε εντός του εντυπωσιακού πλοίου.