Το Ιράν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να μην αναμειχθούν στον πόλεμο – «Θα συνιστούσε πολεμική ενέργεια»

Το Ιράν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να μην αναμειχθούν στο πόλεμο που φέρνει την Τεχεράνη αντιμέτωπη με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αφού η Γερμανία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία δήλωσαν έτοιμες για «αμυντικές ενέργειες» για την εξουδετέρωση των ιρανικών στρατιωτικών ικανοτήτων.

«Θα συνιστούσε πολεμική ενέργεια. Κάθε ενέργεια αυτού του είδους κατά του Ιράν θα θεωρείτο κίνηση συνέργειας με τους επιτιθέμενους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαΐλ Μπακαϊ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την κοινή επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα.

«Αιώνια ντροπή σε όσους ισχυρίστηκαν ότι επιδιώκουν τη διπλωματία, αλλά, μπροστά στη λογική του Ιράν, υπέκυψαν και στράφηκαν στη στρατιωτική επιλογή», δήλωσε ο εκπρόσωπος Εσαμήλ Μπαγκαϊ.

