Το καταμαράν This Is It πωλείται έναντι 46 εκατ. ευρώ -Απίστευτο design και χλιδή, δείτε φωτό

Το μεγαλύτερο motor catamaran για charter στον κόσμο, δημιουργία της Tecnomar του ομίλου The Italian Sea Group, έγινε σύμβολο σύγχρονου σχεδιασμού στη θάλασσα και αναζητά πλέον νέο ιδιοκτήτη.

Ένα ζεστό απόγευμα του Ιουνίου του 2025, το λιμάνι του Πόρου απέκτησε ξαφνικά έναν απρόσμενο «πρωταγωνιστή». Ανάμεσα στα σκάφη που κινούνταν ήρεμα στο γραφικό νησιωτικό λιμάνι, ένα καταμαράν διαφορετικό από οτιδήποτε συνηθίζεται στις ελληνικές μαρίνες τράβηξε αμέσως την προσοχή. Οι περαστικοί σταμάτησαν για να το παρατηρήσουν, τουρίστες φωτογράφιζαν ασταμάτητα το εντυπωσιακό σκάφος και αρκετοί προσπαθούσαν να καταλάβουν αν πρόκειται για γιοτ ή για κάποιο πλωτό έργο σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Το όνομα που ήταν γραμμένο στην πρύμνη έδινε σχεδόν μόνο του την απάντηση: This Is It.

Το Mega Yacht που σοκάρει τη Μεσόγειο: Ένα πλωτό αρχιτεκτονικό έργο

Η θαλαμηγός που πολλοί περιγράφουν ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκάφη που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στη Μεσόγειο φέρει την υπογραφή του Κύπριου επιχειρηματία Τάσος Παπαναστασίου, συνιδρυτή της διεθνούς πλατφόρμας trading XM. Ο αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, με δραστηριότητα σε περισσότερες από 190 χώρες και εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, επέλεξε να επενδύσει σε ένα project που θα ξεπερνούσε τα όρια της συμβατικής ναυπηγικής πολυτέλειας. Αντί για ένα ακόμη mega yacht, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα σκάφος που θα έμοιαζε περισσότερο με πλωτό αρχιτεκτονικό έργο.

