Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης στον καθαρό μισθό – Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα

Η κρίση του κόστους διαβίωσης αυξάνει τις δυσκολίες και την οικονομική ανασφάλεια σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν επηρεάζει όλες τις χώρες με τον ίδιο τρόπο, δεδομένου ότι ο μισθός σε κάθε τόπο διαφέρει.

Οι ανισότητες στα εισοδήματα, μεταξύ των χωρών στη γηραιά ήπειρο είναι έντονες. Το χάσμα μειώνεται όταν διορθώνεται ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά οι ουσιαστικές διαφορές παραμένουν.

Η κρίση αυτή στη γηραιά ήπειρο, ωθεί περισσότερους ανθρώπους στη φτώχεια, επιδεινώνοντας τις δυσκολίες για όσους ήδη αντιμετώπιζαν προβλήματα και αυξάνοντας την οικονομική επισφάλεια για ορισμένους μεσαίου εισοδήματος που προηγουμένως ήταν ασφαλείς.

