Το ροκ στη Βουλή και οι πολιτικές προεκτάσεις – Πως σχολίασε τις εξελίξεις ο Γιώργος Πιέρρος (video)

«Στο… μίξερ μπήκαν όλα τα θέματα» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην τηλεόραση BEST o Γιώργος Πιέρρος μετά την πολύωρη και σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Ο δημοσιογράφος του ACTION24 σχολιάζοντας την ανταλλαγή πυρών στη βουλή τόσο για εθνικά και εξωτερικά ζητήματα αλλά και την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να προσεγγίσει τα δεξιότερά της Νέας Δημοκρατίας, εξήγησε πως η ανταλλαγή “πυρών” έγινε με φόντο τα Ελληνοτουρκικά, το καλώδιο και τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ «Με “όχημα” τους εξοπλισμούς, την ΑΟΖ και τα θαλάσσια πάρκα απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ο Πρωθυπουργός».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των εξοπλισμών γιατί, όπως εξήγησε ο κ. Πιέρρος, η «γαλάζια» παράταξη έχει ανάγκη το ακροατήριο «που συγκεντρώνεται στα δεξιά της, επιλέγοντας άλλα κόμματα, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας είναι κοντά στο 18%» με τα εξοπλιστικά να αποτελούν «ένα σημείο κοινής αποδοχής σε αυτό το ακροατήριο». Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εκ νέου υπέρμαχος του διαλόγου με την Τουρκία «ακόμη και σε δύσκολες περιστάσεις» δεχόμενος επικρίσεις από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το γεγονός πως δεν συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του στη Νέα Υόρκη, ενώ πίεση υπήρξε από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος για το καλώδιο. «Εδώ το θέμα είναι θολό, γιατί κανείς δεν είναι σε θέση στην κυβέρνηση να δώσει χρονοδιάγραμμα, γιατί πρώτα απ’ όλα η ίδια η Κύπρος, που την αφορά περισσότερο το έργο και δια του πρόεδρου της, δεν δίνει χρονοδιάγραμμα», είπε.

Η απουσία αναφοράς στην τριτολογία του Πρωθυπουργού στον Αμερικανό πρόεδρο σχετίζεται «με το ότι η Ελλάδα δέχτηκε επικρίσεις όταν δεν έπαιξε ρόλο στην περιοχή.» Απ’ την άλλη, στάθηκε στην αντίδραση του κ. Μητσοτάκη για το θέμα της ταύτισης του με τον Νετανιάχου «είναι ότι ήταν μία από τις λίγες φορές που στο Κοινοβούλιο, πιεζόμενος και από αυτές τις επικρίσεις κατέκρινε το Ισραήλ, μίλησε για τη στρατηγική συμφωνία αλλά κατέκρινε το Ισραήλ για τους εποικισμούς» εκτιμώντας πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός «σε αυτά τα θέματα κρατά κάποιες αποστάσεις και κάποιες ισορροπίες αντιλαμβανόμενος προφανώς στη στρατηγική συμμαχία αλλά και την ανάγκη να μην υπάρξει πλήρη ταύτιση».

Η ΝΕΑ ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Στην εξίσωση και η νέα έμμεση αλλά ηχηρή παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή ο οποίος «Είναι η δεύτερη φορά που “πυροβολεί” την κυβέρνηση για το θέμα των θεσμών αφήνοντας λοιπόν σαφές αιχμές για το ζήτημα των θεσμών, της προσέγγισης της δικαιοσύνης, επικρίνοντας σκληρά την κυβέρνηση, με τον τρόπο του Καραμαλή όμως με έναν τρόπο πλάγιο, όχι μετωπικό, που περιγράφει ένα κάδρο αλλά σε βάζει και μέσα βάζει και την κυβέρνηση μέσα και με αυτόν λοιπόν τον τρόπο ήταν έντονη κριτική. Και το γεγονός δε ότι μέσα στο φόντο υπήρξε ο εναγκαλισμός του με τον Αντώνη Σαμαρά, η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά -ο οποίος δεν έδωσε το παρόν στην παρουσία στο βιβλίο του Ευρυπίδη Στυλιανίδη – δίνοντας το μήνυμα ότι έχει αποκοπεί πλήρως» και δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη «έρχεται και συνθέτει ένα δύσκολο παζλ για τη Νέα Δημοκρατία», εστιάζοντας στην προσπάθεια κυβερνητικών στελεχών να ερμηνεύσουν διαφορετικά τις επικρίσεις αυτές. «Είπαν ουσιαστικά ότι αυτή η ομιλία και αυτή η κριτική του Καραμαλή, αφορούσε την αντιπολίτευση! Με έναν τρόπο δηλαδή ερμήνευσαν όπως συμφέρει ενδεχομένως την κυβέρνηση όσα είπε ο Καραμαλής» για να πει με νόημα «αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Προφανώς οι επικρίσεις του Καραμαλή και οι αιχμές ήταν για την κυβέρνηση». Το σκηνικό όπως εξελίσσεται ένα δύσκολο για τη Νέα Δημοκρατία η οποία έχει ένα «18% στα δεξιά της, Καραμαλή Σαμαρά να ασκούν κριτική και έχουμε και βλέπουμε…» εστιάζοντας στα όσα είπε ο Βαγγέλης Βενιζέλος «ότι η χώρα δεν έχει προοπτική κυβερνηθεί αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει άθροισμα το οποίο να δείχνει την επόμενη κυβέρνηση, κι αυτό μάλλον δεν θα αλλάξει ούτε μέχρι τις εκλογές…»