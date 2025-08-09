Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στην αδερφή του, Λένα: «Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα…»

Με ένα σπαρακτικό μήνυμα ο Κώστας Σαμαράς, γιος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αποχαιρετά την αδελφή του, τη Λένα, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό… Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά… Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον… Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου», γράφει στην ανάρτηση την οποία συνοδεύει με μια φωτογραφία.

Δείτε την ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά:

