Το Τουρνουά «Γιάννης Μπουσούνης» στην 9η version του φιλοξενεί ΠΑΟ, Μίλωνα και Πανιώνιο

Η Καλαμάτα 80 ανακοίνωσε το πρόγραμμα του 9ου τουρνουά προετοιμασιας «Γιάννης Μπουσούνης», στο οποίος φέτος συμμετέχουν ομάδες Α1 και το θέαμα αναμένεται συναρπαστικό.
Όπως έγινε γνωστό, “Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν κορυφαίες ομάδες από την Α1 κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, προσφέροντας στο κοινό συναρπαστικούς αγώνες υψηλού επιπέδου και ευκαιρίες για να απολαύσουν το αγαπημένο τους άθλημα.
Πρόγραμμα Αγώνων:
Παρασκευή 03/10
16:30 Α’ Ημιτελικός:
ΓΣΣ Πανιώνιος – ΑΟΝΣ Μίλωνας
19:30 Β’ Ημιτελικός:
ΑΟ Καλαμάτα 1980 – Παναθηναϊκός ΑΟ
Σάββατο 04/10
15:30 Μικρός Τελικός
18:00 Μεγάλος Τελικός & Απονομες
Η διοργάνωση τιμά τη μνήμη του Γιάννη Μπουσούνη, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο Μεσσηνιακό βόλεϊ. Οι φίλοι του αθλήματος, που θα βρεθούν στην Καλαμάτα, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά το πάθος και τη δυναμική του βόλεϊ, ενώ παράλληλα θα τιμήσουν την κληρονομιά του.
Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους φιλάθλους, τους χορηγούς και τους τοπικούς φορείς που καθιστούν δυνατή αυτή την εκδήλωση! Όπως κάθε χρόνο, υπόσχεται θέαμα υψηλού επιπέδου, που τιμά τη μνήμη του Γιάννη Μπουσούνη και το πάθος του για την ανάπτυξη του βόλεϊ στην πόλη μας.
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Παράλληλα ο σύλλογος ενημερώνει σχετικά με τα εισιτήρια που ήδη έχουν τεθεί σε κυκλοφορία και τους τρόπους προμήθειάς τους.
Ειδικότερα,
Η είσοδος των φιλάθλων στις κερκίδες γίνεται με τους εξής τρόπους:
Με αγορά εισιτηρίου ημέρας (κοινό και για τους δύο αγώνες της κάθε ημέρας)
Με επίδειξη κάρτας διαρκείας season 2025-2026
Όπως πάντα οι φίλαθλοι έως 18 ετών εισέρχονται στο γήπεδο δωρεάν.
Η προπώληση εισιτηρίων γινεται στα εκδοτήρια του Δημοτικού Σταδίου Παραλίας 2 ώρες πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε ημέρας.
Σε συνεργασία με την εταιρεία GO-OUT υπάρχει δυνατότητα να αγοραστεί το εισιτήριο ηλεκτρονικά στους κάτωθι συνδέσμους:
Εισιτήριο 1ης ημέρας 3/10
Εισιτήριο 2ης ημέρας 4/10
Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή GO-OUT και αποκτήσετε γρήγορα και με ασφάλεια τα εισιτήρια σας για όλη την σαιζόν!
Μην χάσετε τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσετε από κοντά τη δράση! Αποκτήστε το εισιτήριο διαρκείας σας και γίνετε μέρος της πιο συναρπαστικής σεζόν! Ζήστε τον παλμό, υποστηρίξτε την ομάδα μας, και δείτε τους αγώνες από την πρώτη γραμμή!