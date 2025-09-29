Το Τουρνουά «Γιάννης Μπουσούνης» στην 9η version του φιλοξενεί ΠΑΟ, Μίλωνα και Πανιώνιο

Όπως έγινε γνωστό, “Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν κορυφαίες ομάδες από την Α1 κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, προσφέροντας στο κοινό συναρπαστικούς αγώνες υψηλού επιπέδου και ευκαιρίες για να απολαύσουν το αγαπημένο τους άθλημα.

Η διοργάνωση τιμά τη μνήμη του Γιάννη Μπουσούνη, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο Μεσσηνιακό βόλεϊ. Οι φίλοι του αθλήματος, που θα βρεθούν στην Καλαμάτα, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά το πάθος και τη δυναμική του βόλεϊ, ενώ παράλληλα θα τιμήσουν την κληρονομιά του.

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους φιλάθλους, τους χορηγούς και τους τοπικούς φορείς που καθιστούν δυνατή αυτή την εκδήλωση! Όπως κάθε χρόνο, υπόσχεται θέαμα υψηλού επιπέδου, που τιμά τη μνήμη του Γιάννη Μπουσούνη και το πάθος του για την ανάπτυξη του βόλεϊ στην πόλη μας.