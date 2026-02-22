Volley League: Η Καλαμάτα 80 θέλει νίκη επί του Πανιωνίου νίκη για να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη

Από την αγωνιστική των ντέρμπι δεν θα μπορούσε να απουσιάσει η αναμέτρηση μεταξύ του Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea και του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. που έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία για την παραμονή αλλά και την είσοδο των δύο ομάδων για τις θέσεις 5-7. (γυμναστήριο Παραλίας, Καλαμάτα, 16η αγωνιστική, 22/2/26, 19:00, Live Streaming ESAP TV You Tube, Διαιτητές: Νικάκης, Σπίνας).

Η Καλαμάτα προέρχεται από την σπουδαία εκτός έδρας νίκη στη Σύρο επί του Φοίνικα με 3-2 σετ και θέλει τη νίκη για να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη των ομάδων μεταξύ των θέσεων 8 και 10 που θα οδηγηθούν στα πλέι άουτ. Η ομάδα της Μεσσηνίας έχει 15 βαθμούς έναντι 17 του Πανιωνίου που προπορεύεται ενώ σε κοντινή απόσταση ακολουθούν Φοίνικας, Φλοίσβος και Κηφισιά.

Ο προπονητής της Καλαμάτας 80 Άκης Χατζηαντωνίου δήλωσε: «Είναι ακόμα ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς απέναντι σε μια φορμαρισμένη και μαχητική ομάδα. Όπως σε όλους τους αγώνες έτσι και σε αυτόν θα παλέψουμε για βαθμούς».

Ο Πανιώνιος θέλει να αποφύγει οριστικά τις περιπέτειες καθώς πιθανή νίκη θα τον εδραιώσει στην 6η θέση και θα αποφύγει οριστικά τα πλέι άουτ.

Ο Γερμανός πασαδόρος του Πανιωνίου Στέφαν Τίελ δήλωσε: «Θα πρέπει να έχουμε πολύ ενέργεια όπως στο προηγούμενο παιχνίδι. Ανυπομονούμε γι’ αυτόν τον αγώνα, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα και θα δώσουμε τα πάντα για τη νίκη».

Στον αγώνα του Α γύρου ο Πανιώνιος νίκησε με 3-0 σετ και πόντου 76-61.

Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. 2025-26 22/02/2026: Volley League 16η Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. 14/12/2025: Volley League 7η Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea 3-0 (26-24, 25-19, 25-18) Pre League 2024-25 Pre League 12η Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 2-3 (25-17, 27-25, 27-29, 23- 25, 13-15) Pre League 3η Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. 3-1 (11-25, 26-24, 26-24, 25-13)

Volley League – 16η αγωνιστική

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο Ηράκλειο Κρήτης, 17:30 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron 3-2 (23-25, 25-22, 24-26, 25-20, 15-11)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena Θεσσαλονίκη, 16:45 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-2 (16-25, 25-23, 25-21, 21-25, 17-15)

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Δανιηλίδου, Τσάλεντζ ρέφερι: Θεμελής, Παρατηρητής: Αντωνούλης, Επόπτες: Σταυρίδου, Κοτσικάρη, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 18:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Διαιτητές: Κουτσούλας, Φραγκάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατερλή, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Πολάτος, Τουκτούκας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 18:30 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Πρέντζας, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Κώτσιας, Οσιπίδης, Γραμματεία: Ταλάρου.

Γυμναστήριο Παραλίας Καλαμάτα, 19:00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Διαιτητές: Νικάκης, Σπίνας, Τσάλεντζ ρέφερι: Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Τομαράς, Επόπτες: Κοσμάς, Δημόπουλος, Γραμματεία: Ραβάνη.

Volley League – 13η αγωνιστική – Εξ΄αναβολής

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena Θεσσαλονίκη, 17:00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Π.Α.Ο.Κ. – Ο.Φ.Η.

Διαιτητές: Αβραμίδης, Δημητρίου, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Κοτσικάρη, Μακρίδης, Γραμματεία: Χατζηγεωργίου.