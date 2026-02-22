Volley League: Η Καλαμάτα 80 θέλει νίκη επί του Πανιωνίου νίκη για να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη

Η Καλαμάτα προέρχεται από την σπουδαία εκτός έδρας νίκη στη Σύρο επί του Φοίνικα με 3-2 σετ και θέλει τη νίκη για να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη των ομάδων μεταξύ των θέσεων 8 και 10 που θα οδηγηθούν στα πλέι άουτ. Η ομάδα της Μεσσηνίας έχει 15 βαθμούς έναντι 17 του Πανιωνίου που προπορεύεται ενώ σε κοντινή απόσταση ακολουθούν Φοίνικας, Φλοίσβος και Κηφισιά.
Ο προπονητής της Καλαμάτας 80 Άκης Χατζηαντωνίου δήλωσε: «Είναι ακόμα ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς απέναντι σε μια φορμαρισμένη και μαχητική ομάδα. Όπως σε όλους τους αγώνες έτσι και σε αυτόν θα παλέψουμε για βαθμούς».
Ο Πανιώνιος θέλει να αποφύγει οριστικά τις περιπέτειες καθώς πιθανή νίκη θα τον εδραιώσει στην 6η θέση και θα αποφύγει οριστικά τα πλέι άουτ.
Ο Γερμανός πασαδόρος του Πανιωνίου Στέφαν Τίελ δήλωσε: «Θα πρέπει να έχουμε πολύ ενέργεια όπως στο προηγούμενο παιχνίδι. Ανυπομονούμε γι’ αυτόν τον αγώνα, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα και θα δώσουμε τα πάντα για τη νίκη».
Στον αγώνα του Α γύρου ο Πανιώνιος νίκησε με 3-0 σετ και πόντου 76-61.
|Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
|2025-26
|22/02/2026:
|Volley League
|16η
|Pre League 2024-25
|Pre League
|12η
|Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80
|2-3 (25-17, 27-25, 27-29, 23- 25, 13-15)
|Pre League
|3η
|Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
|3-1 (11-25, 26-24, 26-24, 25-13)
Volley League – 16η αγωνιστική
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο Ηράκλειο Κρήτης, 17:30 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron 3-2 (23-25, 25-22, 24-26, 25-20, 15-11)
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Γυμναστήριο PAOK Sports Arena Θεσσαλονίκη, 16:45 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-2 (16-25, 25-23, 25-21, 21-25, 17-15)
Διαιτητές: Μυλωνάκης, Δανιηλίδου, Τσάλεντζ ρέφερι: Θεμελής, Παρατηρητής: Αντωνούλης, Επόπτες: Σταυρίδου, Κοτσικάρη, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 18:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Διαιτητές: Κουτσούλας, Φραγκάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατερλή, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Πολάτος, Τουκτούκας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 18:30 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Διαιτητές: Βασιλειάδης, Πρέντζας, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Κώτσιας, Οσιπίδης, Γραμματεία: Ταλάρου.
Γυμναστήριο Παραλίας Καλαμάτα, 19:00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Διαιτητές: Νικάκης, Σπίνας, Τσάλεντζ ρέφερι: Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Τομαράς, Επόπτες: Κοσμάς, Δημόπουλος, Γραμματεία: Ραβάνη.
Volley League – 13η αγωνιστική – Εξ΄αναβολής
Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Γυμναστήριο PAOK Sports Arena Θεσσαλονίκη, 17:00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Π.Α.Ο.Κ. – Ο.Φ.Η.
Διαιτητές: Αβραμίδης, Δημητρίου, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Κοτσικάρη, Μακρίδης, Γραμματεία: Χατζηγεωργίου.
|ΒΟΛΕΙ ΛΙΓΚ 2025-26
|ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|Θ.
|ΟΜΑΔΕΣ
|Β
|ΣΕΤ
|ΑΓ.
|Ν
|Η
|1.
|Παναθηναϊκός Α.Ο.
|38
|43-19
|16
|12
|4
|2.
|Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων
|34
|37-16
|15
|12
|3
|3.
|Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ONEX
|32
|36-21
|15
|10
|5
|4.
|Π.Α.Ο.Κ.
|31
|37-22
|15
|12
|3
|5.
|Ο.Φ.Η.
|25
|33-25
|15
|9
|6
|6.
|Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
|17
|24-32
|15
|5
|10
|7.
|Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea
|15
|21-34
|15
|5
|10
|8.
|Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
|13
|17-36
|15
|4
|11
|9.
|Α.Ο.Φλοίσβος Μέλη Paron
|12
|19-39
|16
|3
|13
|10.
|A.O.Π.Κηφισιάς
|11
|16-38
|15
|4
|11