Καλαμάτα 80: Βραδινό το ντέρμπι με τη Σύρο λόγω του απαγορευτικού στον απόπλου των πλοίων

Λόγω του απαγορευτικού στον απόπλου των πλοίων από τον Πειραιά για τις Κυκλάδες, ο αγώνας θα αρχίσει στις 21:45, περίπου μία ώρα μετά την άφιξη του πλοίου στη Σύρο. Επίσης ο αγώνας δεν θα έχει video check. Ντέρμπι επιβίωσης θα γίνει στην Σύρο με τον Φοίνικα να υποδέχεται την Καλαμάτα 80 Affidea σε ένα από τα σημαντικότερα ματς που θα παίξουν ρόλο για τις ομάδες που μάχονται για την παραμονή στην κατηγορία. (γυμναστήριο Δημήτριος Βικέλας, 15η αγωνιστική, 15/2/18.00, 21:45, Live Streaming ESAP TV You Tube, Διαιτητές: Μυλωνάκης, Μενεσλής).

Ο Α.Ο.Φοίνικας έχει 12 βαθμούς και ο Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea έχει 13 βαθμούς, ενώ ακολουθούν Φλοίσβος και Κηφισιά με 11 βαθμούς. Συνεπώς ο αγώνας εντάσσεται στους «τελικούς» παραμονής και επί πλέον καθοριστικό ρόλο θα παίξει και το τελικό αποτέλεσμα σε περίπτωση ισοβαθμίας τους στην τελική κατάταξη μετά την 18η αγωνιστική.

Στον Α γύρο o Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea νίκησε με 3-0 σετ και με πόντους +13 (81-68). Επομένως ο Φοίνικας για να ανατρέψει την κατάσταση θα πρέπει να νικήσει με 3-0 σετ και με πόντους +14 και πάνω, διαφορετικά η Καλαμάτα θα κρατήσει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Ο Φοίνικας έχει 4 νίκες στο ενεργητικό του, όλες στη Σύρο, γεγονός που αποδεικνύει τη δύναμη της έδρας του. Τέσσερις νίκες έχει και η Καλαμάτα και μόνο μία είναι εκτός έδρας.

Κάλεσμα στον κόσμο της Σύρου να γεμίσουν το «Δημήτριος Βικέλας» απηύθυνε ο προπονητής του Φοίνικα Σύρου, Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς: «Είναι ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, είμαστε σε παρόμοια κατάσταση. Ελπίζουμε πως θα είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση την Κυριακή. Δουλέψαμε πολύ σκληρά όλη την εβδομάδα, έχουμε προετοιμαστεί καλά και στο κομμάτι της τακτικής και είμαστε έτοιμοι. Περιμένουμε τους φιλάθλους μας να μας υποστηρίξουν γιατί είναι ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν».

Από την πλευρά του, ο λίμπερο του Φοίνικα, Αντώνης Μπουράκης δήλωσε: «Ερχόμαστε από μια καλή εμφάνιση με τον Ολυμπιακό και έχουμε δείξει ότι παίζουμε καλό βόλεϊ στην έδρα μας. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Είναι πολύ σημαντικός αγώνας και για τις δύο ομάδες, δουλεύουμε κάθε μέρα σκληρά στην προπόνηση για να έρθει η νίκη».

Ο προπονητής της Καλαμάτας 80 Affidea Άκης Χατζηαντωνίου δήλωσε: «Είναι ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε τα πάντα για ένα θετικό αποτέλεσμα, Πρέπει επιτέλους να εξαργυρώσουμε με βαθμούς την πολυ μεγάλη προσπάθεια και καλή μας απόδοση απέναντι μια ομάδα, που κυρίως στην έδρα της, παίζει πολύ καλά».

Σε 6 αγώνες για τη Volley League ο Φοίνικας προηγείται της Καλαμάτας με νίκες 4-2.

Α.Ο.Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Καλαμάτα 80 2025-26 15/02/2026: Volley League 15η Α.Ο.Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea 29/11/2025: Volley League 6η Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea – Α.Ο.Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-19, 31-29, 25-23) 2023-24 24/03/2024: Volley League Play Out Α.Ο.Καλαμάτα 80 – Α.Ο.Φοίνικας Σύρου 1-3 (21-25, 25-23, 26-28, 23-25) 16/03/2024: Volley League Play Out Α.Ο.Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Καλαμάτα 80 3-1 (25-16, 19-25, 25-17, 25-23) 10/03/2024: Volley League Play Out Α.Ο.Καλαμάτα 80 – Α.Ο.Φοίνικας Σύρου 2-3 (18-25, 19-25, 25-23, 25-19, 05-15) 28/01/2024: Volley League 13η Α.Ο.Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Καλαμάτα 80 3-2 (21-25, 23-25, 25-19, 25-23, 16-14) 20/11/2023: Volley League 4η Α.Ο.Καλαμάτα 80 – Α.Ο.Φοίνικας Σύρου 3-2 (29-27, 13-25, 22-25, 25-23, 15-11)

Volley League – 15η αγωνιστική

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» Νέα Σμύρνη, 18.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Π.Α.Ο.Κ. 3-0 (25-19, 25-15, 25-14)

Γυμναστήριο Μετς Αθήνα, 19.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ο.Φ.Η. 3-1 (25-17, 21-25, 30-28, 25-22)

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 20.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο.Π. Κηφισιάς 3-0 (25-21, 25-22, 25-22)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Δημήτριος Βικέλας» Ερμούπολη, 21:45 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Μενεσλής, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Βρούτσης, Συρίγος, Γραμματεία: Ιωάννου.

Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» Παλαιό Φάληρο, 18.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Διαιτητές: Βελώνης, Μάλφας, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Πεσίνογλου, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.