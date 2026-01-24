Τοποθετήσεις Αντιστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας – Α΄ Υπαρχηγός του Σώματος ο Μεσσήνιος Παναγιώτης Πούπουζας

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, πραγματοποιήθηκαν νέες τοποθετήσεις Αντιστρατήγων στο Σώμα, με στόχο τη βέλτιστη οργάνωση και συντονισμό των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. Οι τοποθετήσεις αφορούν σε κρίσιμες θέσεις διοίκησης, τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια, ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παραμονή του Μεσσήνιου Αντιστράτηγου Παναγιώτη Πούπουζα στη θέση του Α΄ Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη εμπειρία και σταθερότητα στην ηγεσία του Σώματος, στοιχεία κρίσιμα για τη λειτουργία και τον συντονισμό των υπηρεσιών σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικά:

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

– Παναγιώτη Πούπουζα, ως Α΄ Υπαρχηγό του Σώματος

– Γεώργιο Παπαδόπουλο, ως Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Βόρειας

Ελλάδας

– Ιωάννη Σκούρα, ως Β΄ Υπαρχηγό του Σώματος

– Νικόλαο Σπυριδάκη, ως Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας