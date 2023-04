Τζον Πούλος: Ο Ελληνοκαναδός που τσάκισε τον Μέρντοχ – Πώς τον έκανε να πληρώσει εκατομμύρια

H είδηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Fox News και της εταιρείας ηλεκτρονικής καταμέτρησης ψήφων Dominion Voting Systems έκανε τον γύρο του κόσμου, τόσο για το ποσό που κλήθηκε να καταβάλλει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, όσο και για την παραδοχή περί fake news.

Στο επίκεντρο της κόντρας βρέθηκε και ο Ελληνοκαναδός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Dominion Τζον Πούλος, ο οποίος εμφανίστηκε χαμογελώντας μετά την αποζημίωση των 787,5 εκατ. δολαρίων που δέχθηκε να πληρώσει το Fox, ιδιοκτησίας του Ρούπερτ Μέρντοχ, για συκοφαντική δυσφήμιση.

Fox and Fox News settled a defamation lawsuit by Dominion Voting Systems for $787.5 million, averting a high-profile trial over its coverage of false vote-rigging claims in the 2020 US election https://t.co/TNDIpun2Co pic.twitter.com/pAZvyI1lKo

