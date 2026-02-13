Βαμβάκι: Απόλυτος ηγέτης η Ελλάδα στην ΕΕ απέναντι στον ανταγωνισμό των γιγάντων – Κίνα και Ινδία

Ως ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της ευρωπαϊκής παραγωγής βάμβακος αναδεικνύεται η Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα καλύπτει περίπου το 80% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει ένας περιφερειακός παίκτης χωρίς ουσιαστική επιρροή στη διαμόρφωση των τιμών.

Χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και οι ΗΠΑ ελέγχουν τη συντριπτική πλειονότητα της παγκόσμιας αγοράς, ωστόσο, παρά το μικρό μέγεθος της ελληνικής παραγωγής βάμβακος σε διεθνή κλίμακα, το ελληνικό βαμβάκι θεωρείται υψηλής ποιότητας και στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργία, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ευρώπης όχι στην παραγωγή πρώτης ύλης, αλλά στην επεξεργασία, τη μεταποίηση και τη μόδα.

Πιο αναλυτικά, στο τμήμα της έρευνας που αφορά στην σύγκριση της Ελλάδας με τους παγκόσμιους παραγωγούς βάμβακος, αναφέρεται ότι η Ελλάδα και η Ισπανία είναι οι μόνες ουσιαστικά παραγωγές χώρες, με την Ιταλία και την Πορτογαλία να έχουν σταματήσει την παραγωγή.

