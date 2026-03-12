Βήμα διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για τη σύνδεση κρουαζιέρας και τοπικής οικονομίας – Ημερίδα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου (video)

Η σημασία της κρουαζιέρας ως μοχλού ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες θα βρεθεί στο επίκεντρο της ημερίδας «Κρουαζιέρα και Τοπικές Οικονομίες», που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10 π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Μεγάρου Πύργου. Την εκδήλωση διοργανώνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, με την υποστήριξη του Δήμου Πύργου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου Κώστας Νιλούτσος μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST σημείωσε «Η ημερίδα προγραμματίστηκε υπό άλλες συνθήκες, όταν τα πράγματα ήταν πιο φυσιολογικά. Και βέβαια, εμείς πάντα επιδιώκουμε την αύξηση της εξωστρέφειας, η οποία χαρακτηρίζει το Κατάκολο. Ουσιαστικά, εμείς με τις επαφές, με τους άλλους φορείς που διαχειρίζονται τα θέματα αυτά, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για αυτό το πολύ σημαντικό τομέα. Για την ώρα, όμως, εμείς είμαστε ασφαλείς με αυτά τα δρομολόγια τα οποία εκτελούνται μέσω Αδριατικής και φτάνουμε μέχρι Πειραιά και Σαντορίνη, ενώ αντίθετα για μέρη της Ελλάδας, τα οποία συναρτώνται με διαδρομές της Μέσης Ανατολής, καταλαβαίνετε, αυτό έχει μια καταλυτική επίδραση. Βέβαια, η βασική κατάθεση για εμάς πάντα είναι η διάρκεια στην τοπική οικονομία, ώστε να αυξήσουμε και την κατανάλωση των επισκεπτών μας».

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν βασικές θεματικές ενότητες που αφορούν:

Τον ρόλο της κρουαζιέρας ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης για την περιφέρεια του Δήμου Πύργου , με έμφαση στις δυνατότητες ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της τουριστικής δραστηριότητας.

Την ιστορική εξέλιξη του λιμένα Κατακόλου, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς κρουαζιέρας της Μεσογείου, αποτελώντας βασική πύλη εισόδου επισκεπτών προς την Ολυμπία και την ευρύτερη περιοχή.

Τις διεθνείς τάσεις της βιομηχανίας κρουαζιέρας, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ λιμένων, τοπικών αρχών και εταιρειών κρουαζιέρας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, με στοιχεία και δεδομένα που αναδεικνύουν τη συμβολή της στη δημιουργία εισοδήματος, θέσεων εργασίας και επενδύσεων.

Την πορεία της κρουαζιέρας στην Ελλάδα από την περίοδο της πανδημίας μέχρι σήμερα, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο κλάδος και τη δυναμική επανεκκίνησή του τα τελευταία χρόνια.

Τον ρόλο του θαλάσσιου τουρισμού στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τις προοπτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας ως προορισμού κρουαζιέρας.

Τα οφέλη της κρουαζιέρας για τις τοπικές κοινωνίες, με έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς, της πολιτιστικής προβολής και της τουριστικής ταυτότητας των προορισμών.

Τις εργασίες της ημερίδας θα συντονίσει ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΣ», Γιώργος Μικελόπουλος, ενώ θα απευθύνουν χαιρετισμούς εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πύργου, των λιμενικών οργανισμών και φορέων της ναυτιλιακής οικονομίας.