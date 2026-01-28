VisitPeloponnese | Διεθνής Πρόσκληση Συμμετοχής για Επιλεγμένους Buyers & Media στο AdventureWEEK Peloponnese 2026

4–13 Μαΐου 2026 | Πελοπόννησος

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese, σε στρατηγική συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και τoν Adventure Travel Trade Association (ATTA), ανακοινώνουν την οριστικοποίηση των ημερομηνιών και την επίσημη έναρξη του open call για διεθνείς buyers και media στο AdventureWEEK Peloponnese 2026, που θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 13 Μαΐου 2026.

Το AdventureWEEK αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνείς δράσεις της ATTA, του κορυφαίου παγκόσμιου οργανισμού για τον τουρισμό υπαίθρου και περιπέτειας, ο οποίος συνεργάζεται θεσμικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και διαμορφώνει διεθνή πρότυπα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιότητα εμπειριών και την υπεύθυνη ταξιδιωτική δραστηριότητα.

Μία διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας με στρατηγικό αποτύπωμα

Η συνδιοργάνωση του AdventureWEEK Peloponnese από την ATTA, τον ΕΟΤ, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese ενισχύει ουσιαστικά τη θέση τόσο της Πελοποννήσου όσο και της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού υπαίθρου, περιπέτειας και εμπειρίας.

Μία ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία Πελοποννήσου

Κατά τη διάρκεια του AdventureWEEK Peloponnese, κορυφαίοι tour operators, διεθνή media, δημοσιογράφοι και δημιουργοί περιεχομένου από όλο τον κόσμο θα συμμετάσχουν σε επιμελημένες διαδρομές, σχεδιασμένες να αναδείξουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της Πελοποννήσου.

Στην καρδιά του προγράμματος βρίσκεται η πρωτοβουλία Peloponnese Trails, ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο δίκτυο διαδρομών μεγάλης κλίμακας και εμβληματικών μονοπατιών, που συνδέει τοπία, οικισμούς και πολιτιστικά σημεία αναφοράς σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, λειτουργώντας ως ενιαίο πλαίσιο ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού της αποθέματος.

Ανοιχτές αιτήσεις έως τις 19 Φεβρουαρίου 2026

Οι αιτήσεις για buyers και media είναι ανοιχτές έως τις 19 Φεβρουαρίου 2026 και απευθύνονται σε επιλεγμένους, διεθνώς αναγνωρισμένους επαγγελματίες του τουρισμού υπαίθρου και εκπροσώπους σημαντικών διεθνών μέσων. Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν και θα φιλοξενηθούν στην Πελοπόννησο αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και στη στοχευμένη προβολή του προορισμού, παράγοντας υψηλής ποιότητας δημοσιότητα, με μετρήσιμο αποτύπωμα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον ελληνικό τουρισμό υπαίθρου.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, δήλωσε:

«Η φιλοξενία του AdventureWEEK στην Πελοπόννησο αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνή δράση για τον ελληνικό τουρισμό. Σε συνεργασία με τoν ATTA και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο ΕΟΤ υποστηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν ουσιαστικά στη διεύρυνση και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας σε δυναμικές διεθνείς αγορές και αναδεικνύοντας τη χώρα ως προορισμό τουρισμού υπαίθρου που μπορεί να υποδεχθεί επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Θάνος Μιχελόγγονας, σημείωσε:

«Το AdventureWEEK Peloponnese είναι το αποτέλεσμα μιας ώριμης και ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΤ, του ATTA και του Visit Peloponnese. Μέσα από αυτή τη διοργάνωση, η Πελοπόννησος – και συνολικά η Ελλάδα – τοποθετούνται δυναμικά στον διεθνή χάρτη του τουρισμού υπαίθρου και εμπειρίας. Όπως συχνά επισημαίνει και ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, οι συνεργασίες είναι αυτές που μετατρέπουν το όραμα σε πράξη και δημιουργούν βιώσιμο μέλλον για τον τόπο μας».

Byer Applications:

https://events.adventuretravel.biz/adventureweek/peloponnese-2026/buyer-application

Media Applications:

https://events.adventuretravel.biz/adventureweek/peloponnese-2026/media-application