VisitPeloponnese | Συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην έκθεση ITB Berlin 2026

Βερολίνο | 3–5 Μαρτίου 2026

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω του Visit Peloponnese, ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην ITB Berlin 2026 – μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές διεθνείς τουριστικές εκθέσεις παγκοσμίως, που θα πραγματοποιηθεί στο Berlin ExpoCenter City από 3 έως 5 Μαρτίου 2026.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμμετάσχει εντός του εθνικού περιπτέρου του Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), προσφέροντας στους τοπικούς επαγγελματίες μια ισχυρή διεθνή προβολή και πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο επαγγελματικών επαφών.

Προφίλ & Δομή της ITB Berlin

Η ITB Berlin αποτελεί τουριστική B2B έκθεση κορυφαίου επιπέδου, όπου:

επαγγελματίες του κλάδου από όλο τον κόσμο συναντώνται,

πραγματοποιούνται στοχευμένες επαγγελματικές συζητήσεις,

παρουσιάζονται νέες τάσεις και προϊόντα της παγκόσμιας ταξιδιωτικής αγοράς.

Η έκθεση περιλαμβάνει εξειδικευμένα τμήματα για ποικίλες τουριστικές αγορές και προϊόντα, ενισχύοντας τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης.

Υποστήριξη συμμετεχόντων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Για όλους όσους δηλώσουν συμμετοχή μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα υπάρχει:

Πρόσβαση στην επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα B2B της ITB Berlin, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: δημιουργήσουν το επιχειρηματικό τους προφίλ, προγραμματίσουν στοχευμένες συναντήσεις με buyers & επαγγελματίες του τουρισμού, έχουν πρόσβαση σε εργαλεία επικοινωνίας και δικτύωσης.

Σεμινάριο εκπαίδευσης (training session) πριν την έκθεση, για τη σωστή χρήση της πλατφόρμας και την προετοιμασία συμμετοχής.

Οδηγό συμμετοχής, με κατευθυντήριες οδηγίες για: τη χρήση της πλατφόρμας, την οργάνωση των B2B συναντήσεων, την παρουσία στο περίπτερο του ΕΟΤ.



Η υποστήριξη αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας και του αποτελέσματος της συμμετοχής κάθε επιχείρησης και φορέα.

Στρατηγική σημασία της συμμετοχής

Η ITB Berlin θεωρείται η κορυφαία διεθνής πλατφόρμα για επαγγελματικό τουριστικό B2B networking και αποτελεί:

κεντρικό σημείο επαφής για tour operators, ταξιδιωτικά γραφεία, DMCs, MICE organizers και τους σημαντικότερους παίκτες της αγοράς,

ευκαιρία για διεθνή παρουσία και σύναψη συνεργασιών,

στρατηγική ενίσχυση της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η συμμετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού του τουριστικού τομέα της Περιφέρειας, υπό την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Πτωχού.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει για μία ακόμη χρονιά στην ITB Berlin, μία διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Η παρουσία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική εξωστρέφειας και διεθνούς τοποθέτησης του προορισμού που έχει θέσει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Μέσα από τη στοχευμένη αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας της έκθεσης και την ενίσχυση των επαφών με σημαντικούς decision-makers, η Περιφέρεια στοχεύει στην ανάδειξη των ιδιαίτερων τουριστικών χαρακτηριστικών της Πελοποννήσου και στη δημιουργία βιώσιμων συνεργασιών με διεθνείς επαγγελματίες του τουρισμού.»

— Θάνος Μιχελόγγονας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλεί:

τουριστικές επιχειρήσεις,

φορείς τουρισμού,

επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου,

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ITB Berlin 2026, καλλούνται να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσα από το http://my.visitpeloponnese.com (απαιτείται εγγραφή)

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής: 13 Φεβρουαρίου 2026

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή:

Visit Peloponnese / Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τηλ.: 27313 63250, 27213 61523, 27213 61539

Email : [email protected] | [email protected]

VISIT PELOPONNESE CONNECT

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το VisitPeloponnese ενθαρρύνουν όλους τους stakeholders των εξωστρεφών τομέων του τόπου (Τουρισμός, Πολιτισμός, Γαστρονομία κλπ.) να γίνουν μέρος του οικοσυστήματος τουρισμού της Πελοποννήσου VisitPeloponnese Connect κάνοντας εγγραφή εδώ. Το Connect δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται απευθείας και εγκαίρως για τις δράσεις του VisitPeloponnese, για νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας και περισσότερες και καλύτερες συνεργασίες!