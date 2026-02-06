Ο Δήμος Γορτυνίας υπέβαλε πρόταση 2,94 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

Ο Δήμος Γορτυνίας προχώρησε στην υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης χρηματοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού 2.939.728,40 ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021–2027», για την ενεργειακή αναβάθμιση έξι (6) βασικών δημοτικών κτιρίων σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

Η πρόταση αφορά παρεμβάσεις ουσίας και στοχεύει στη δραστική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, στη βελτίωση των συνθηκών χρήσης των κτιρίων και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δημόσιας λειτουργίας.

Τα κτίρια που περιλαμβάνονται είναι:

Γυμνάσιο – Λύκειο Βυτίνας

Σχολική Μονάδα Κοντοβάζαινας

Πνευματικό Κέντρο Στεμνίτσας

Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου

Δημοτικό Κατάστημα Αμυγδαλιάς

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νυμφασίας

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

θερμομονώσεις κελύφους και στεγών,

αντικατάσταση κουφωμάτων,

εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και φωτοβολταϊκών συστημάτων,

αναβάθμιση φωτισμού με LED,

σύγχρονα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης (BEMS),

καθώς και παρεμβάσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται.

Με την υλοποίηση της πράξης αναμένεται η αναβάθμιση περισσότερων από 3.250 τ.μ. δημοτικών κτιρίων και η σημαντική μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας έμπρακτα στους στόχους της ενεργειακής μετάβασης και της κλιματικής ουδετερότητας.

Ο Δήμος Γορτυνίας συνεχίζει με σχέδιο, τεκμηρίωση και επιμονή να διεκδικεί πόρους που επιστρέφουν στους πολίτες, ενισχύοντας τις δημόσιες υποδομές και βελτιώνοντας την καθημερινότητα σε ορεινές και απομακρυσμένες κοινότητες.

Η αξιολόγηση της πρότασης βρίσκεται σε εξέλιξη.