Υδραυλικοί, μαραγκοί, ηλεκτρολόγοι οι επόμενοι… εκατομμυριούχοι

Μια νέα γενιά εργαζομένων με πτυχία, ενδεχομένως μεταπτυχιακά και διδακτορικά, βγαίνει στην αγορά εργασίας, φοβούμενη πως ό,τι και να κάνει, η τεχνητή νοημοσύνη θα της κλέψει τα όνειρα για επαγγελματική αποκατάσταση. Ο φόβος είναι υπαρκτός, αλλά δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη.

Τόσο ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, όσο και ο ομότιτλός του της BlackRock, Λάρι Φινκ, πιστεύουν ότι δουλειές πολλές υπάρχουν και θα υπάρχουν και πως η ανεργία δεν είναι απειλή. Αρκεί οι νέοι να είναι διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν μια επαγγελματική σχολή. Και να ακολουθήσουν ένα τεχνικό επάγγελμα.

