Υπερπανσέληνος Οκτωβρίου: Απόψε το ονειρικό θέαμα, το φεγγάρι της συγκομιδής

Ένα μαγικό θέαμα θα απολαύσουν απόψε όσοι κοιτάξουν τον ουρανό. O λόγος για την πρώτη υπερπανσέληνο της φετινής χρονιάς – το φεγγάρι θα είναι το μεγαλύτερο και πιο φωτεινό του 2025 – καθώς η Σελήνη θα βρεθεί στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη.

Τι είναι μια υπερσελήνη

Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη είναι ελλειπτική, γεγονός που σημαίνει ότι η απόσταση μεταξύ τους μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους. Όταν η πανσέληνος συμπίπτει με το πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της – το λεγόμενο περίγειο – ή βρίσκεται σε απόσταση έως και 90% από αυτό, τότε αποκαλείται «σούπερ φεγγάρι».

