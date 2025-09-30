Οι «Simpsons» επιστρέψουν στη μεγάλη οθόνη μετά από 20 χρόνια απουσίας

Οι Simpsons ή αλλιώς οι Χόμερ, Μαρτζ, Μπαρτ, Λίζα και Μάγκι θα επιστρέψουν στον κινηματογράφο, δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της ταινίας μεγάλου μήκους «The Simpsons Movie», η οποία κυκλοφόρησε το 2007 και γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, αποφέροντας 536 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία παγκοσμίως, με προϋπολογισμό 75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, η Disney ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας νέας ταινίας, βασισμένη στη σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons», την οποία αναμένουμε να δούμε στις αίθουσες τον Ιούλιο του 2027.

Κρατάει χρόνια αυτή η σατιρική κολόνια

Οι Disney και η 20th Century δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία λεπτομέρεια σχετικά με την πλοκή του σίκουελ των «Simpsons», αλλά μοιράστηκαν μια αφίσα στο Instagram, η οποία περιλαμβάνει ένα ροζ ντόνατ και το σλόγκαν «Ο Χόμερ επιστρέφει για δεύτερη φορά».

Η σειρά «The Simpsons», η οποία φέρει την υπογραφή του Αμερικανού σεναριογράφου Ματ Γκρέινινγκ, είναι η μακροβιότερη σειρά κινουμένων σχεδίων και κωμική σειρά στην τηλεόραση και έχει ήδη πάρει πράσινο φως για μια 40η σεζόν, η οποία θα προβληθεί κατά τη διάρκεια του 2028 και του 2029.

