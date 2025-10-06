Η ευεξία των μικρών ταξιδιωτών γίνεται τάση στα οικογενειακά resorts

Στον χώρο του τουρισμού ευεξίας παρατηρείται μια νέα τάση καθώς τα οικογενειακά resorts επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους πέρα από τους ενήλικες, προσφέροντας εμπειρίες ευεξίας και για τα πιο μικρά μέλη της οικογένειας. Η έμφαση δεν περιορίζεται στη χαλάρωση των γονέων, αλλά επεκτείνεται στην ανάπτυξη, την υγεία και τη συνολική ευεξία των βρεφών, μέσα από εξειδικευμένες θεραπείες και δραστηριότητες που συνδυάζουν επιστημονική γνώση, παιχνίδι και εκπαίδευση.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης προέρχεται από την Αυστρία. Το Moar Gut Family Nature Resort, κοντά στο Σάλτσμπουργκ, εγκαινίασε το Lillee Baby Spa, ένα ειδικά σχεδιασμένο κέντρο για βρέφη από δύο εβδομάδων έως ηλικίας κινητικής ανάπτυξης. Στόχος του spa είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες θεραπείες ευεξίας, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση γονέα-παιδιού και παρέχοντας γνώσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν και μετά το ταξίδι.