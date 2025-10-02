Το ChatGPT κλήθηκε να λύσει πρόβλημα 2.400 ετών και η απάντηση δείχνει ότι αρχίζει να σκέφτεται όπως οι άνθρωποι

«Πώς μπορούμε να διπλασιάσουμε το εμβαδόν ενός τετραγώνου;». Το ερώτημα, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, έθεσε ο Σωκράτης σε έναν μαθητή του και 2.400 χρόνια μετά το ChatGPT έκανε παρόμοια λάθη.

Εάν δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητό, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι μια εξελιγμένη εκδοχή των μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο, αλλά ένας μηχανισμός που μπορεί να εμπεδώνει και να αναπαράγει γνώση, όπως κάνουμε οι άνθρωποι. Το πείραμα που έκαναν επιστήμονες πανεπιστημίων στο Κέμπριτζ και την Ιερουσαλήμ δείχνει πως ο μηχανισμός έχει ξεκινήσει να μας «μοιάζει».

Το πρόβλημα θεωρείται κλασικό της αρχαίας Ελλάδας, γράφουν οι συντάκτες του άρθρου στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ.

