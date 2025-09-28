Υποχρεωτική «Δήλωση Συγκομιδής Ελιάς» από 1η Οκτωβρίου – Τι πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί

Από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 οι ελαιοπαραγωγοί υποχρεούνται να δηλώνουν τη συγκομιδή ελαιοκάρπου μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Ελιάς» στο gov.gr με κωδικούς Taxisnet. Η διαδικασία αφορά όλους – ακόμη και σε χρονιά μηδενικής παραγωγής – και η υποβολή πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2026. Η δήλωση γίνεται αμέσως μετά τη συγκομιδή και την παράδοση του καρπού στο ελαιοτριβείο ή στη μονάδα επιτραπέζιας ελιάς. Όσοι κόβουν πρώτοι (π.χ. πράσινη Χαλκιδικής) θα είναι και οι πρώτοι που δηλώνουν.

Πριν από την υποβολή απαιτείται, όπου χρειάζεται, επικαιροποίηση των στοιχείων στο Ελαιοκομικό Μητρώο (εκτάσεις, ποικιλίες, αποδόσεις). Αν το μητρώο δεν είναι ενημερωμένο, η δήλωση δεν μπορεί να κατατεθεί. Για νέες εγγραφές/τροποποιήσεις απαιτείται αίτηση στη ΔΑΟΚ με πρόσφατο ΟΣΔΕ (αν υπάρχει) και αρχείο συντεταγμένων.

Τι στοιχεία χρειάζονται στα παραστατικά παράδοσης:

Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ παραγωγού

Ποικιλία ελιάς

13ψήφιος κωδικός «ελαιοτεμαχίου» του Ελαιοκομικού Μητρώου

Αν το φορτίο προέρχεται από πολλά τεμάχια, επιμερισμός ποσότητας ανά τεμάχιο

Οι ΔΑΟΚ θα ελέγχουν τουλάχιστον το 5% των δηλώσεων βάσει ανάλυσης κινδύνου. Πρόστιμα (60€–5.000€, με προσαύξηση 50% σε υποτροπή) προβλέπονται για ανακρίβειες σε αριθμό δέντρων ή ποσότητες και για μη υποβολή, όμως δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου 2026 ώστε να υπάρξει μεταβατικό διάστημα εξοικείωσης. Προφανή σφάλματα μπορούν να διορθωθούν από τη ΔΑΟΚ με αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Συστήνεται στους παραγωγούς να ελέγξουν άμεσα το Ελαιοκομικό Μητρώο τους και να οργανώσουν τη ροή παραστατικών με το ελαιοτριβείο, ειδικά όσοι έχουν πολλές ποικιλίες ή διάσπαρτα αγροτεμάχια.

ΠΗΓΗ www.gargalianoionline.gr