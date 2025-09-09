14 Σεπτεμβρίου: Εκδηλώσεις για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στην Καλαμάτα

Την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου διοργανώνει επετειακές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 11:00 π.μ., στον Ι.Ν. Αναλήψεως του Χριστού, στην Καλαμάτα.

Το πρόγραμμα του εορτασμού:

Γενικός σημαιοστολισμός από της ογδόης πρωινής ώρας μέχρι τη δύση του ηλίου της 14ης Σεπτεμβρίου.

Φωταγώγηση όλων των Δημοσίων, Δημοτικών και Κοινοτικών καταστημάτων, των καταστημάτων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Τραπεζών, από τη δύση του ηλίου της 14ης Σεπτεμβρίου μέχρι τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

11:00 Επιμνημόσυνη δέηση για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.

Πέρας προσέλευσης επισήμων στον Ι.Ν. ώρα 10:55

Εκφώνηση ομιλίας από την Πρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών Καλαμάτας κα Μητράκου Αργυρώ.

11:30 Κατάθεση στεφάνων από εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, της Βουλής των Ελλήνων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Μικρασιατικών Σωματείων, στο Μνημείο

Μικρασίας και Μικρασιατών – Μακαριστού Μητροπολίτου Χρυσοστόμου Σμύρνης, όπου θα τηρηθεί σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των ένδοξων νεκρών του Έθνους.

Η τελετή θα ολοκληρωθεί με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαμάτας

Προσφορά καφέ & εδεσμάτων από τον Σύλλογο Μικρασιατών Καλαμάτας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Παρακαλούνται όπως φροντίσουν για τα σχετικά με:

την οργάνωση των ιεροτελεστιών: η Ι.Μ Μεσσηνίας

τη συμμετοχή του Στρατού: το 9o Σ.Π.-ΚΕΝ Καλαμάτας

τον σημαιοστολισμό, τη φωταγώγηση, την παρουσία της Φιλαρμονικής και την προετοιμασία του χώρου: ο Δήμος Καλαμάτας

την τήρηση της τάξης: η Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας

Τελετάρχης ορίζεται ο κ. Δημήτριος Καραμπέτσος, υπάλληλος της Π.Ε. Μεσσηνίας

Παρουσίαση τελετής από την κα Καλλιρρόη Κομπότη, υπάλληλο της Π.Ε. Μεσσηνίας