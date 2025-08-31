Διαμάντια: Η τεχνολογία που εντοπίζει τον καρκίνο πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα

Μια ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Warwick στη Βρετανία ανέπτυξε έναν καινοτόμο αισθητήρα διαμαντιού που θα μπορούσε να διευκολύνει τους γιατρούς στην ανίχνευση της εξάπλωσης του καρκίνου.

Η ομάδα δημιούργησε μια φορητή συσκευή ικανή να εντοπίζει μαγνητικά σωματίδια που εγχέονται στο σώμα, προσφέροντας μια ασφαλή εναλλακτική αντί των ραδιενεργών ιχνηθετών ή χρωστικών που χρησιμοποιούνται σήμερα στα νοσοκομεία.

Η μετάσταση, δηλαδή η εξάπλωση καρκινικών κυττάρων, παραμένει μεγάλη πρόκληση. Οι γιατροί εξετάζουν συχνά αν τα κύτταρα έχουν φτάσει στους λεμφαδένες, κάτι που καθορίζει χειρουργικές αποφάσεις και περαιτέρω θεραπεία.

