Ακίνητα: Βρίσκεται η λύση για τα εξ αδιαιρέτου – 10 ερωταπαντήσεις

Ανεκμετάλλευτα, ρημαγμένα και παρατημένα παραμένουν χιλιάδες ακίνητα σε όλη τη χώρα, την ώρα που το πρόβλημα με την έλλειψη στέγης ολοένα και γιγαντώνεται.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Ο λόγος είναι επειδή αυτά τα ακίνητα (σπίτια, οικόπεδα, αγροτεμάχια) ανήκουν ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες (υπάρχουν περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες είναι πολλές δεκάδες), οι οποίοι μοιράζονται την κυριότητα και τα δικαιώματα, χωρίς το ακίνητο να έχει διαιρεθεί σε ξεχωριστές ιδιοκτησίες, και οι οποίοι δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους.

Εδώ έχουμε τη λεγόμενη εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία, η οποία αποτελεί συχνότατη αιτία συγκρούσεων και πολυετών δικαστικών αντιδικιών στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία για τον τρόπο αξιοποίησης ή διάθεσης των ακινήτων.

