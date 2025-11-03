Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2026

Στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ βρίσκονται τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 και οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να τα δουν, να τα κατεβάσουν ή να τα εκτυπώσουν μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή myCAR. Οι πληρωμές γίνονται όπως κάθε χρόνο έως 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ όσοι καθυστερήσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα.
Η διαδικασία είναι απλή και προσφέρει δύο επιλογές, ανάλογα με το αν κάποιος έχει «πρόχειρους» τους κωδικούς TAXISnet ή όχι. Όσοι έχουν κωδικούς, μπαίνουν στο www.aade.gr/myaade, επιλέγουν «Εφαρμογές» → «Φορολογικές Υπηρεσίες» → «Οχήματα» → «myCAR» και στη συνέχεια πατούν «Είσοδος στην Εφαρμογή».
Εκεί, με τους TAXISnet κωδικούς τους, βλέπουν τα στοιχεία του οχήματός τους και πατούν «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων / Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας» για να κατεβάσουν ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο. Το αρχείο περιλαμβάνει τον 23ψήφιο RF κωδικό πληρωμής, με τον οποίο μπορούν να εξοφλήσουν μέσω e-banking ή σε ταμείο τράπεζας και ΕΛΤΑ.

