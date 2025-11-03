Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2026

Στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ βρίσκονται τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 και οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να τα δουν, να τα κατεβάσουν ή να τα εκτυπώσουν μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή myCAR. Οι πληρωμές γίνονται όπως κάθε χρόνο έως 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ όσοι καθυστερήσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα.

Η διαδικασία είναι απλή και προσφέρει δύο επιλογές, ανάλογα με το αν κάποιος έχει «πρόχειρους» τους κωδικούς TAXISnet ή όχι. Όσοι έχουν κωδικούς, μπαίνουν στο www.aade.gr/myaade, επιλέγουν «Εφαρμογές» → «Φορολογικές Υπηρεσίες» → «Οχήματα» → «myCAR» και στη συνέχεια πατούν «Είσοδος στην Εφαρμογή».

Εκεί, με τους TAXISnet κωδικούς τους, βλέπουν τα στοιχεία του οχήματός τους και πατούν «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων / Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας» για να κατεβάσουν ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο. Το αρχείο περιλαμβάνει τον 23ψήφιο RF κωδικό πληρωμής, με τον οποίο μπορούν να εξοφλήσουν μέσω e-banking ή σε ταμείο τράπεζας και ΕΛΤΑ.

