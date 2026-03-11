Ανοίγει το Taxis για τις φορολογικές δηλώσεις: Τα νέα έντυπα και οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους

Την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Μαρτίου, ανοίγει και επισήμως η φετινή διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, με καταληκτική προθεσμία την 15η Ιουλίου.

Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις θα είναι προσυμπληρωμένες για όλους όσοι έχουν εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις. Ωστόσο, από την επόμενη χρονιά αναμένεται αλματώδης αύξηση των προσυμπληρωμένων Ε1 αλλά και Ε2, που αφορούν εισοδήματα από ακίνητα, καθώς με την ενεργοποίηση του ΜΙΔΑ, η ΑΑΔΕ θα έχει απευθείας πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία.

Τα νέα έντυπα και οι εκπτώσεις

Σεισμικές αλλαγές στο βασικό έντυπο Ε1 δεν υπάρχουν, παρά μόνο οι αναγκαίες προσαρμογές. Για παράδειγμα, στην περ. 1γ’ του Πίνακα 5 (κωδικοί 851 έως 858) για τον υπολογισμό των τεκμηρίων διαβίωσης από τα διαθέσιμα οχήματα, προστέθηκε νέα στήλη (κωδικοί 789-790-791-792) με το λεκτικό «Εκπομπές ρύπων CO2». Επίσης τροποποιήθηκαν οι στήλες των κωδικών 419-420 στον Πίνακα 6, για το ενοίκιο ακινήτων εκτός από κύρια κατοικία εξαρτώμενων τέκνων που σπουδάζουν και πλέον ζητείται ΑΦΜ ιδιοκτήτη, επιφάνεια σε τ.μ. και αριθμός δήλωσης μίσθωσης, αντί αριθμού παροχής ρεύματος.

