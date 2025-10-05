Απογραφή ανελκυστήρων: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Έως τις 30 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή η ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων, με στόχο την καταγραφή των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

«Αυτό που μας απασχολεί σήμερα είναι το θέμα της απογραφής. Είναι 4 απλά στοιχεία που πρέπει να δηλώσουμε: η διεύθυνση του κτιρίου, το έτος εγκατάστασης, οι στάσεις του ανελκυστήρα και το ΑΦΜ του συντηρητή, αν υπάρχει συντηρητής», λέει στο MEGA ο Γεώργιος Βλασόπουλος, πρόεδρος συντηρητών ανελκυστήρων.

«Η απογραφή θα ολοκληρωθεί 30 Νοεμβρίου, είναι εντελώς δωρεάν. Αν θέλει κάποιος ιδιοκτήτης ή διαχειριστής σε συνεννόηση με τον συντηρητή του, μπορεί αυτό να καταλήξει είτε με αμοιβή είτε δωρεάν».

«Είναι 10 απλά βήματα, είναι μία 3λεπτη διαδικασία», λέει ο ίδιος, τονίζοντας:

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ