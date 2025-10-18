Αρνητική πρωτιά της Ελλάδας – Το 43% του πληθυσμού με εκπρόθεσμες οφειλές – Ποσοστό σχεδόν 5πλασιο του μ.ο. της ΕΕ!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat [1] το 2024, το 9% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι βρέθηκε σε καθυστέρηση πληρωμής στεγαστικού δανείου, ενοικίου, λογαριασμών ή δόσεων. Παρότι ο μέσος όρος παραμένει χαμηλός, η εικόνα δεν είναι ίδια σε όλη την Ένωση.

Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 43%, το υψηλότερο στην Ευρώπη και υπερτετραπλάσιο του μέσου όρου της. Από το 2003 (που υπολογίζεται ο δείκτης) έως σήμερα, η χώρα μας παρουσιάζει έντονη διακύμανση: το 36% του 2003 ακολούθησε μια πτωτική τάση ως το 24% το 2008, ενώ ο το ποσοστό εκτοξεύτηκε ξανά μέσα στην κρίση φτάνοντας στο 49% το 2015. Από εκεί και έπειτα παρατηρήθηκε μια σταδιακή – αλλά αργή – αποκλιμάκωση του δείκτη, η οποία, όμως, ανεστράφη πλήρως από την ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής των τελευταίων ετών.

Από την άλλη πλευρά, οι πληθυσμοί της Τσεχίας (3%) και της Πολωνίας (4%), που πριν μερικά χρόνια θεωρούνταν φτωχότεροι από εμάς, κατέγραψαν πέρυσι στην Ε.Ε. τα χαμηλότερα επίπεδα σε εκπρόθεσμες οφειλές, υποδηλώνοντας μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα στο εσωτερικό των χωρών αυτών.

