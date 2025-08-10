Ασφαλιστικές: Γιατί ο κόσμος δεν θα μπορεί στο μέλλον να ασφαλιστεί

Οι κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες φοβούνται ότι η κλιματική κρίση θα καταστήσει σύντομα τις λύσεις που προσφέρει ο κλάδος μη εφαρμόσιμες και ως εκ τούτου ολόκληρες περιοχές του πλανήτη δεν θα μπορούν να ασφαλιστούν.

Ο Günther Thallinger, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Allianz, μιας από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στον κόσμο, περιέγραψε πρόσφατα πώς ο πλανήτης πλησιάζει με γρήγορους ρυθμούς σε επίπεδα θερμοκρασίας όπου οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να προσφέρουν κάλυψη για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Σε μια ανάρτηση στο LinkedIn που δημοσιεύθηκε στα τέλη Μαρτίου, ο Thallinger αναφέρθηκε στην ταχεία αποκαρβονιοποίηση, επισημαίνοντας ότι ολόκληρες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων «υποβαθμίζονται συνεχώς» καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Ίσως το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι η προειδοποίησή του ότι η επιδείνωση της κλιματικής κρίσης οδηγεί μαθηματικά σε καταστροφή του καπιταλισμού.

Διαβάστε περισσότερα στο www.moneyreview.gr πατώντας εδώ