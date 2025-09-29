Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης

Στην δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα, Δευτέρα (29/09), οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για το 2023 και το 2024. Αφορούν τη χρήση του 2022 και του 2023 αντιστοίχως. Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται υπό την ευθύνη της Επιτροπής Πόθεν Έσχες που πραγματοποίησε και τους ελέγχους.

Στα πόθεν έσχες που δίνει η επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Πρόκειται για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων. ΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα Πόθεν Έσχες των οκτώ πολιτικών αρχηγών ανά χρήση:

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ως προς τη χρήση του 2022:

Στην δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει έσοδα 82.940,48 εκ των οποίων τα έσοδα από την βουλευτική αποζημίωση ανέρχονται στα 70.167,91.

Το ποσό των μετοχών – ομολόγων ανέρχεται σε 10.261,58 ευρώ και 19.498 δολάρια, ενώ οι καταθέσεις του είναι 852.908,61 Ευρώ και 470,17 δολάρια.

Ακόμη, σύμφωνα με την δήλωση του, έχει 26 ακίνητα σε Κρήτη, Γιάννενα και Κυκλαδες.

Έχει συμμετοχή στην επιχείρηση ΚΗΡΥΞ Α.Ε, και δανειακές υποχρεώσεις που ανέρχονται σε 157.496,75 Ευρώ εκ των οποίων 150.000 ευρώ οφειλή στην αδερφή του Αλεξάνδρα.

Περιουσιακή κατάσταση Μητσοτάκη Χρήση 2022Ως προς την χρήση του 2023:

Το πόθεν έσχες 2024 (χρήση 2023) του κ. Μητσοτάκη εμφανίζει συνολικά εισοδήματα 70.457,39 εκ των οποίων τα έσοδα από βουλευτική αποζημίωση 59.475,97.

Το χαρτοφυλάκιο του πρωθυπουργού αυξήθηκε με αγορά 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill με αξία κτήσης 490.575 ευρώ. Η αγορά πραγματοποιήθηκε απο παλαιότερες αποταμιεύσεις γι αυτό και οι τραπεζικές καταθέσεις μειώθηκαν σε περίπου 110.000 ευρώ

Η ακίνητη περιουσία παραμένει σταθερή.

Περιουσιακή κατάσταση Μητσοτάκη (χρήση 2023)

Νίκος Ανδρουλάκης

Εισοδήματα ύψους 128.610,73 ευρώ, εκ των οποίων τα 21.000 ευρώ από ακίνητα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις καταθέσεις, δηλώνει 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται ιδιοκτήτης σε 16 ακίνητα εκ των οποίων δύο διαμερίσματα στην Αθήνα, δύο στην Κρήτη και ένα στο Βέλγιο. Επίσης είναι ιδιοκτήτης έξι καταστημάτων, τριών αποθηκών και δύο οικοπέδων.

Ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει στην ιδιοκτησία του ένα Ι.Χ αυτοκίνητο του 1992. Το 2023 ο κ. Ανδρουλάκης άνοιξε ατομική επιχείρηση ενώ διατήρησε τη συμμετοχή του στη Βιοτεχνική Εταιρεία «ΜΑΝΙ», ενώ δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Ανδρουλάκης Χρήση 2022 Ανδρουλάκης Χρήση 2023

Σωκράτης Φάμελλος

Εισοδήματα 72.505 ευρώ και καταθέσεις 57.838 ευρώ, δήλωσε στο πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023), ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Στην ενότητα των ακινήτων, ο κ. Φάμελλος έχει οκτώ εγγραφές σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία (καλλιέργειες) και Κυκλάδες, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 180τμ, α’ ορόφου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και μία μονοκατοικία 93τμ στη Φολέγανδρο.

Διαθέτει μετοχές στην επιχείρηση «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ» και δάνεια ύψους 52.401 ευρώ.

Φάμελλος Χρήση 2023Εισοδήματα 88.183 ευρώ και καταθέσεις 85.527 ευρώ, δήλωσε στο πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022), ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος δεν δηλώνει μετοχές, ούτε θυρίδες, ενώ η ακίνητη του περιουσία έχει μείνει σταθερή.

Στην ενότητα των ακινήτων, ο κ. Φάμελλος έχει οκτώ εγγραφές σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία (καλλιέργειες) και Κυκλάδες, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 180τμ, α’ ορόφου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και μία μονοκατοικία 93τμ στη Φολέγανδρο.

Διαθέτει μια ατομική επιχείρηση σε αδράνεια, και δανειακές οφειλές ύψους 71.174 ευρώ.

Σωκράτης Φάμελλος Χρήση 2022

Δημήτρης Κουτσούμπας

Εισοδήματα 66.158 ευρώ δήλωσε στο πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται στα 10.684 ευρώ, ενώ έχει δύο διαμερίσματα στην Φθιώτιδα και στην Αθήνα.

Δημήτρης Κουτσούμπας Χρήση 2022 Κουτσούμπας Δημήτρης Χρήση 2023

Κυριάκος Βελόπουλος

Εισοδήματα 60.640 ευρώ δήλωσε στο πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Επίσης, ο κ. Βελόπουλος δηλώνει μετοχές ύψους 15.016 ευρώ και καταθέσεις ύψους 268.849 ευρώ.

Έχει τέσσερα ακίνητα σε Μαγνησία, Χαλκιδική και Πέλλα. Δεν έχει στην κατοχή του οχήματα. Συμμετέχει δε ως μέτοχος στην επιχείρηση «Όλγα Πετροπούλου και ΣΙΑ ΕΠΕ».

Βελόπουλος Κυριάκος Χρήση 2022 Βελόπουλος Κυριάκος Χρήση 2023

Χαρίτσης Αλέξανδρος

Εισοδήματα 72.897 ευρώ δήλωσε στο πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023), ο Αλέξης Χαρίτσης.

Διαθέτει μετοχές ύψους 85.959 ευρώ, καταθέσεις ύψους 136.481 ευρώ, δύο ακίνητα και ένα δάνειο 792 ευρώ.

Χαρίτσης Αλέξανδρος Χρήση 2022 Χαρίτσης Αλέξανδρος Χρήση 2023

Νατσιός Δημήτρης

Εισοδήματα ύψους 22.632 ευρώ και καταθέσεις 1.978 ευρώ δήλωσε στο πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023), ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

Επίσης διαθέτει πέντε ακίνητα στην Πιερία και ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Είναι υπόχρεος δανείου ύψους 107.841 ευρώ.

Νατσιός Δημήτρης Χρήση 2023 Νατσιός Δημήτρης Χρήση 2022 (Αρχική)

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Εισοδήματα 102.553,39 ευρώ δήλωσε στο πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023), η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Επίσης έχει καταθέσεις ύψους 4.355,98 ευρώ, μετοχές ύψους 121,76 ευρώ και οκτώ ακίνητα.

Διαθέτει δε ένα αυτοκίνητο και είναι μέτοχος του 50% μίας δικηγορικής εταιρείας. Έχει ένα δάνειο ύψους 1.952,27 €.

Κωνσταντοπούλου Ζωή Χρήση 2022 Κωνσταντοπούλου Ζωή Χρήση 2023

Στέφανος Κασσελάκης

Εισοδήματα 1.678.594 δολαρίων ΗΠΑ και έσοδα από ακίνητα 71.367 ευρώ δήλωσε για το 2023 στο Πόθεν Έσχες του ο Στέφανος Κασσελάκης

Επίσης δηλώνει μετοχές ύψους 3,776.000 δολαρίων ΗΠΑ και καταθέσεις 32.287 ευρώ και δολάρια.

Σε ότι αφορά τα ακίνητα που έχει στην κατοχή του δηλώνει μια μονοκατοικία στις Σπέτσες, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα και μια μονοκατοικία στις ΗΠΑ.

Ακόμη ο νυν πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας έχει στην κατοχή του ένα ΙΧ, 4.700 κε και είναι εταίρος σε δύο επιχερήσεις την Osios LLC, Pura Vita.

Τέλος έχει δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1.655.368 δολαρίων σε τέσσερις πιστωτές.

Κασσελάκης Στέφανος Χρήση 2022 Κασσελάκης Στέφανος Χρήση 2023