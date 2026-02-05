Ίλον Μασκ: Πάνω από 800 δισ. δολάρια η περιουσία του

Αφότου η κατασκευάστρια πυραύλων SpaceX απέκτησε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης xAI ο Ίλον Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος με περιουσία 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή και περισσότερο. Το Forbes εκτιμά ότι η συμφωνία, η οποία αποτιμά συνδυαστικά τις δύο οντότητες στα 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια, αύξησε την περιουσία του Μασκ κατά 84 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας το ρεκόρ των 852 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πριν από τη συμφωνία, ο Μασκ κατείχε περίπου 42% μερίδιο στην SpaceX αξίας 336 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βάσει μιας προσφοράς τον Δεκέμβριο που αποτίμησε την ιδιωτική κατασκευάστρια πυραύλων στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κατείχε επίσης περίπου 49% μερίδιο στην xAI αξίας 122 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βάσει ενός ιδιωτικού γύρου συγκέντρωσης κεφαλαίων που αποτίμησε την εταιρεία στα 250 δισεκατομμύρια δολάρια νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Μετά τη συγχώνευση, η οποία αποτίμησε την SpaceX στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και την xAI στα 250 δισεκατομμύρια δολάρια, το Forbes εκτιμά ότι ο Μασκ κατέχει πλέον 43% μερίδιο στην συνδυασμένη εταιρεία αξίας 542 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

