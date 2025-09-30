Χάλκινος στο Ευρωπαϊκό Τζούντο ο καλαματιανός Γιώργος Μπάρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε η αγωνιστική χρονιά για τον “ΟΛΥΜΠΙΟΝΊΚΗ ΚΑΛΑΜΆΤΑΣ” καθώς ο προπονητής του συλλόγου Γιώργος Μπάρας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Βετεράνων που έγινε στο Μάινταλ της Γερμανίας το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 στην κατηγορία Μ4 -100 κιλών!

Ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Βετεράνων και απεσταλμένος απο την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο ο Γιώργος Μπάρας τίμησε για ακόμη μία φορά την χώρα μας και την όμορφη πόλη μας και κατάφερε να ανέβει στο βάθρο των μεταλλίων σε μια διοργάνωση με τους καλύτερους Βετεράνους αθλητές!

Χαρά, συγκίνηση, υπερηφάνεια, ευγνωμοσύνη και πολλά άλλα συναισθήματα σε πλημμυρίζουν τέτοιες στιγμές όταν αγωνίζεται για την χώρα σου και φέρεις το εθνόσημο στο στήθος σου!

Ευχαριστώ το Θεό που με αξίωσε να αγωνιστώ δίκαια και αξιοπρεπή.

Η μεγαλύτερη κατηγορία βάρους που αγωνίστηκα ήταν μια δυνατή πρόκληση για εμένα, όμως μέσα από την καριέρα μου ως Αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων έχω μάθει να Τολμώ και να Νικώ!

Αυτό εκπαιδεύτηκα επι 25 έτη, αυτό διδάσκω και στους μαθητές μου μέσω του Τζούντο!

Τους αφιερώνω και αυτό το μετάλλιο με όλη μου την αγάπη και θα είμαι δίπλα τους να τους μεταδώσω όλες τις γνώσεις μου ώστε να ζήσουν ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις και εμπειρίες!!!