Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα αύριο Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026 με τις χειμερινές εκπτώσεις να είναι σε εξέλιξη.

Οι χειμερινές εκπτώσεις που ξεκίνησαν στις 12 Ιανουαρίου, θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή ωστόσο των καταστημάτων να είναι προαιρετική.

Όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να συμμετέχουν στις χειμερινές εκπτώσεις, θα πρέπει να έχουν αναρτημένη πινακίδα που να αναφέρει ότι στο κατάστημα γίνονται εκπτώσεις ή προσφορές και φυσικά σε κάθε προϊόν να αναγράφεται η διπλή τιμή: η αρχική τιμή και η τιμή μετά την έκπτωση.

Για την προστασία τους, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ισχύει πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο που τους καλύπτει σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων, ψευδών τιμών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, περίπου 6 στους 10 καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, με βασική στόχευση την κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών αναγκών.

Η ζήτηση κατευθύνεται κυρίως στην ένδυση και την υπόδηση, ακολουθούν τα είδη τεχνολογίας και τα προϊόντα για το σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.newmoney.gr πατώντας ΕΔΩ 

