Χρυσός: Πόσο θα συνεχιστεί η άνοδος – Πώς και γιατί ήρθαν τα ιστορικά ρεκόρ

Γνωστός ως «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, ο χρυσός κατέγραψε το καλύτερο έτος του εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες το 2025. Τροφοδοτούμενη εν μέρει από έναν αυξανόμενο αριθμό επενδυτών από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, οι οποίοι για πολύ καιρό υποεκπροσώπησαν το χρυσό στα χαρτοφυλάκιά τους σε σύγκριση με τους ασιατικούς ομολόγους τους, η τιμή του μετάλλου υπερδιπλασιάστηκε από το 2023 έως το 2025, πριν ξεπεράσει το κάποτε αδιανόητο όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά στα τέλη Ιανουαρίου.

Έκτοτε έχει πάρει μια μικρή ανάσα, αλλά όχι και τόσο μεγάλη, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται γύρω από αυτό το επίπεδο. Η ραγδαία άνοδος του χρυσού έχει τις ρίζες της σε μια διαρθρωτική αλλαγή: Από τη στιγμή που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, οι κεντρικές τράπεζες του κόσμου, με επικεφαλής την Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, έχουν γίνει σταθεροί καθαροί αγοραστές του περιουσιακού στοιχείου, προσθέτοντας πάνω από 4.000 μετρικούς τόνους στα αποθέματά τους από το 2022, σύμφωνα με στοιχεία του World Gold Council. Αυτές οι αγορές έχουν δημιουργήσει ένα ισχυρό όριο στην αγορά, αλλάζοντας ριζικά τη δυναμική της προσφοράς και της ζήτησης και μεταβάλλοντας την αντίληψη των επενδυτών για τον στρατηγικό ρόλο του χρυσού.

