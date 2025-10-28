Χρυσός: Υποχωρεί κάτω από τα 4.000 δολάρια

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν κάτω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά σήμερα (27.10.2025), επεκτείνοντας τις απώλειες από τη χειρότερη πτώση της τελευταίας δεκαετίας, καθώς η πρόοδος στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μείωσε τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε έως και 3,2% κάτω από τα 3.990 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την απότομη διακοπή της ραγδαίας ανόδου την περασμένη εβδομάδα, λόγω ανησυχιών ότι η ρεκόρ άνοδος είχε προχωρήσει υπερβολικά. Οι τιμές μειώθηκαν στα 3.970,81 δολάρια ανά ουγγιά νωρίτερα στη συνεδρίαση, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 10 Οκτωβρίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου μειώθηκαν κατά 2,9% και διαμορφώθηκαν στα 4.019,70 δολάρια.

