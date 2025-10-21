Πρωταθλητής επενδύσεων ο χρυσός – Καταγράφει διαδοχικά ιστορικά υψηλά

Με τον χρυσό να τρέχει με σπασμένα τα φρένα η ερώτηση πότε θα μπει τέλος στο ράλι είναι εύλογο να προβληματίζει τους επενδυτές.
Ο μεγαλοεπενδυτής Ρέι Ντάλιο προέτρεψε τους επενδυτές να έχουν το 15% του χαρτοφυλακίου τους σε χρυσό
Το πολύτιμο μέταλλο έχει κατακτήσει 21 νέα ιστορικά υψηλά τις τελευταίες 63 συνεδριάσεις. Έχει καταγράψει κέρδη 57% από την αρχή του χρόνου που τον αναδεικνύουν ως το χρυσό πρωταθλητή των επενδύσεων. Είναι ενδεικτικό ότι ο δείκτης αναφοράς της Wall Street, S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο μόλις 13,2% την ίδια περίοδο και η Nvidia, η μετοχή με την καλύτερη απόδοση από τις μετοχές του Mag 7, έχει σημειώσει άνοδο μόλις 34%.
Καύσιμα του ράλι είναι οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Fed, οι συνεχείς αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, η ανθεκτική ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και η ευρεία αδυναμία του δολαρίου. Εν μέσω οικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων ο χρυσός έχει υπερκεράσει το αμερικανικά ομόλογα αλλά και το δολάριο που παραδοσιακά λειτουργούν ως ασφαλή καταφύγια σε περιόδους αβεβαιότητας.
