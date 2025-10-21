Τελευταία Νέα
Πρωταθλητής επενδύσεων ο χρυσός – Καταγράφει διαδοχικά ιστορικά υψηλά

Με τον χρυσό να τρέχει με σπασμένα τα φρένα η ερώτηση πότε θα μπει τέλος στο ράλι είναι εύλογο να προβληματίζει τους επενδυτές.

Ο μεγαλοεπενδυτής Ρέι Ντάλιο προέτρεψε τους επενδυτές να έχουν το 15% του χαρτοφυλακίου τους σε χρυσό

Το πολύτιμο μέταλλο έχει κατακτήσει 21 νέα ιστορικά υψηλά τις τελευταίες 63 συνεδριάσεις. Έχει καταγράψει κέρδη 57% από την αρχή του χρόνου που τον αναδεικνύουν ως το χρυσό πρωταθλητή των επενδύσεων. Είναι ενδεικτικό ότι ο δείκτης αναφοράς της Wall Street, S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο μόλις 13,2% την ίδια περίοδο και η  Nvidia, η μετοχή με την καλύτερη απόδοση από τις μετοχές του Mag 7, έχει σημειώσει άνοδο μόλις 34%.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 
