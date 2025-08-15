Δεκαπενταύγουστος – Το «Πάσχα του καλοκαιριού»: Με λαμπρότητα γιορτάζει η Μεσσηνία τη μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας (pic’s video)

Σήμερα, Πέμπτη 15 Αυγούστου 2025, η Εκκλησία τιμά μία από τις μεγαλύτερες ημέρες της Ορθοδοξίας: την Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Πρόκειται για δεσποτοθεομητορική εορτή, η οποία συνδυάζει στοιχεία χαρμολύπης, καθώς τιμάται η μετάσταση της Παναγίας «εκ του κόσμου προς τον Υιόν και Θεόν της». Η γιορτή αυτή, γνωστή και ως Δεκαπενταύγουστος ή «Πάσχα του καλοκαιριού», εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε όλη την Ελλάδα, με επίκεντρο μεγάλα προσκυνήματα όπως η Παναγία της Τήνου, η Παναγία Σουμελά, η Παναγία Εκατονταπυλιανή και η Παναγία της Παροικιάς.

Κοίμηση της Θεοτόκου

Η Εκκλησία τιμά τη μετάσταση της Παναγίας «εκ του κόσμου προς τον Υιόν και Θεόν της», δηλαδή την κοίμησή της και την ανάληψη του σώματός της στον ουρανό.

Η παράδοση αναφέρει ότι, λίγο πριν από την εκδημία της, η Παναγία πληροφορήθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ το επερχόμενο τέλος της. Συγκέντρωσε τους Αποστόλους – που, με θαυματουργικό τρόπο, έφτασαν από όλα τα μέρη της οικουμένης – και, αφού τους αποχαιρέτησε, παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Υιού της. Ο τάφος της βρέθηκε τρεις ημέρες αργότερα κενός, σημάδι της θείας μεταστάσεώς της.

Η γιορτή της Κοιμήσεως συνδυάζει στοιχεία χαρμολύπης: λύπη για την «εκδημία» της Θεοτόκου, αλλά και χαρά για την ένδοξη μετάστασή της. Στην ορθόδοξη παράδοση, ο Αύγουστος θεωρείται μήνας αφιερωμένος στην Παναγία, με τον δεκαπενθήμερο νηστεία που προηγείται της εορτής, κατά την οποία τελούνται καθημερινά οι παρακλητικοί κανόνες στους ναούς.

Σε όλη την Ελλάδα, ο Δεκαπενταύγουστος γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Μεγάλα προσκυνήματα, όπως η Παναγία της Τήνου, η Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, η Εκατονταπυλιανή στην Πάρο και η Παναγία της Παροικιάς, συγκεντρώνουν πλήθη πιστών. Σε πολλά νησιά και χωριά διοργανώνονται παραδοσιακά πανηγύρια, που συνδυάζουν τη θρησκευτική κατάνυξη με τη χαρά της κοινής γιορτής.

Ο Δεκαπενταύγουστος αποκαλείται και «Πάσχα του καλοκαιριού», υπογραμμίζοντας τον πανηγυρικό χαρακτήρα της ημέρας και την πνευματική της σημασία ως κορυφαίας εορτής της Ορθοδοξίας.

Σε Δήμιοβα και Βουλκάνο το επίκεντρο του εορτασμού στη Μεσσηνία

Με θρησκευτική κατάνυξη και τη συμμετοχή πλήθους πιστών γιορτάζεται στη Μεσσηνία η Κοίμηση της Θεοτόκου, το λεγόμενο και «Πάσχα του καλοκαιριού». Το επίκεντρο του εορτασμού βρίσκεται στη Μονή Δημιοβας στο όρος Καλάθι στους πρόποδες του Ταϋγέτου και στο ιστορικό μοναστήρι του Βουλκάνου στο όρος Ιθώμη στην κεντρική Μεσσηνία.

Χθες στο Βουλκάνο τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, και σήμερα ο χοροστατούντος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. κ. Χρυσοστόμου θα προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας. Παράλληλα, εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε πολλούς ναούς και ξωκλήσια της Μεσσηνίας, όπως στο Μαρδάκι στον Ταΰγετο, στο εκκλησάκι της Παναγίας στη νήσο Πρώτη, αλλά και σε πολλά χωριά του νομού.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή:

Μαρία, Μάριος

Παναγιώτης, Παναγιώτα

Δέσποινα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διευκολύνσεις για τους πιστούς

Για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων στο Βουλκάνο, έχουν τεθεί σε ισχύ ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, με απαγόρευση στάθμευσης σε σημεία πλησίον της μονής και καθοδήγηση των οχημάτων σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης. Η άνοδος των οχημάτων στο μοναστήρι θα γίνεται από τη Λάμπαινα και η κάθοδος από τη γέφυρα της Βαλύρας.

Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να κινούνται με προσοχή λόγω αυξημένης κίνησης.

Στη Μαραθούπολη, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη λειτουργία στο εκκλησάκι της Παναγίας στη νήσο Πρώτη, θα πραγματοποιούνται δρομολόγια με καραβάκι, σήμερα στις 17:00 για τον Εσπερινό και αύριο στις 07:00 για την πανηγυρική θεία λειτουργία.

Αυξημένη κίνηση και πληρότητες στο 100%

Η πληρότητα σε ξενοδοχεία και καταλύματα σε όλη τη Μεσσηνία αγγίζει το 100% αυτές τις ημέρες, καθώς πέρα από τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, σε πολλά χωριά διοργανώνονται και πανηγύρια, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα.

Η αυξημένη επισκεψιμότητα τονώνει την τοπική οικονομία, ενώ η Μεσσηνία αναδεικνύεται και φέτος σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του Δεκαπενταύγουστου.

Οι επισκέπτες στην περιοχή είναι κυρίως Έλληνες ενώ και αρκετοί είναι και οι Ιταλοί ταξιδιώτες.