Με κάθε μεγαλοπρέπεια τιμήθηκε η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στους Ναούς, τις Μονές και τα Προσκυνήματα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας (video & pic’s)

Ο Δεκαπενταύγουστος, το «Πάσχα του καλοκαιριού», βρίσκει σήμερα τη Μεσσηνία ντυμένη στα γιορτινά της. Χθες, επίκεντρο των εκδηλώσεων υπήρξε η ιστορική Μονή Δημιόβης, όπου πλήθος πιστών ανηφόρισε για να τιμήσει τη Χάρη της Παναγίας. Σήμερα, τα βλέμματα και οι καρδιές στράφηκαν στην Ιστορική Ιερά Μονή Βουλκάνου, εκεί όπου η παράδοση, η πίστη και η κατάνυξη συναντούν τη μεγαλοπρέπεια του εορτασμού. Εκεί προέστη του Όρθρου και της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, πλαισιωμένος από τον Καθηγούμενο Αρχιμ. Προκόπιο Σμυρνή, τον Αδελφό της Μονής Αρχιμ. Αλέξιο Σαραντόπουλο και τον Διάκονο Θεόφιλο Κυριάκο. Μετά το πέρας του Όρθρου άπαντες εξήλθαν εν πομπή, έως την Φιάλη της Ιεράς Μονής, όπου υποδέχθηκαν την Εφέστιο Εικόνα της Θεοτόκου, η οποία κατήλθε εκ του Καθολικού της παλαιάς Μονής Βουλκάνου, αφού προηγήθηκε Ιερά Αγρυπνία εκεί.

Εν συνεχεία τελέσθηκε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην οποία συμμετείχαν πλήθος λαού και οι τα πρώτα φέροντες της τοπικής κοινωνίας, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο Δήμαρχος Μεσσήνης κ. Γεώργιος Αθανασόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος και πολλά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε σε όλους η Υπεραγία Θεοτόκος να είναι σκέπη, προστάτης και φωτεινός φάρος στη ζωή μας.

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΗΜΙΟΒΗΣ Χθες, επίκεντρο των εκδηλώσεων υπήρξε η ιστορική Μονή Δημιόβης, χτισμένη στις πλαγιές του Ταϋγέτου, σε ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Εκεί, πλήθος πιστών ανηφόρισε για να προσκυνήσει τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και να συμμετάσχει στις λαμπρές θρησκευτικές τελετές.

Πλήθος πιστών από κάθε γωνιά της χώρας προσήλθε στους Ναούς, τις Μονές και τα Προσκυνήματα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας για να τιμήσει την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου