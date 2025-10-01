Δίχως… ταβάνι οι αυξήσεις στα ενοίκια φοιτητικής στέγης

Για πολλούς γονείς και φοιτητές η αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού συνεχίζεται ή ξεκινά αρκετά μετά την ανακοίνωση των βάσεων, είτε για την αποφυγή εξόδων μέσα στον Αύγουστο, είτε επειδή δεν βρήκαν ακόμη το ακίνητο που αναζητούν.

Λίγο πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, το Spitogatos Insights παρουσιάζει την τάση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2025, την περίοδο αυξημένης ζήτησης για φοιτητική στέγη, καθώς και τις τιμές στις οποίες αναζητούν φοιτητικό σπίτι γονείς και φοιτητές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες φοιτητουπόλεις της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ